Знаки Зодиака, которых ждет самый лучший понедельник: гороскоп на 12 декабря

Рак

Подходящий день для того, чтобы учиться чему-то новому, собирать и анализировать информацию, общаться с людьми, чей опыт может вам пригодиться. Вы быстро запоминаете все, что узнали, и это оказывается полезным. Стоит поговорить с друзьями о том, что вас беспокоит и тревожит. Вы получите и советы, и поддержку, и помощь. Вероятны какие-то домашние недоразумения, мелкие бытовые проблемы. Решение их не займет много времени, а вот расходов может потребовать. Но речь пойдет о небольших суммах, так что серьезных причин беспокоиться из-за денег нет.

Лев

День сложится неплохо, но ожидать от него чего-то особенного не стоит. Едва ли вы одержите головокружительные победы или решите проблему, над которой человечество тщетно ломало голову много лет. Но будут и небольшие успехи, и приятные неожиданности, и встречи, которые поднимут вам настроение. Как бы ни складывались обстоятельства, вы не утратите оптимизма и уверенности в себе. Это очень понравится окружающим: они будут рады возможности познакомиться с вами поближе, подружиться. Вечер подходит для общения с любимым человеком; вы услышите много приятных вещей.

Дева