Эстонское общество защиты животных (ELS) составило таблицу, которая поможет вам оценить, как долго вашей собаке безопасно находиться на улице в холодную погоду - если для маленькой собаки опасный для жизни холод начинается при температуре -7 градусов, то для большой - при -13, передает Lemmik.
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ ⟩ Как понять, что твоей собаке слишком холодно на прогулке и она может умереть?
В Эстонии сейчас довольно ощутимые морозы. И если люди понимают, что уже очень холодно, то как понять, что ваша собака замерзает и даже может погибнуть прямо во время прогулки?
То, что у собак естественная шуба, это еще не значит, что она выдерживает мороз лучше людей. «В первые дни, когда на улице становится особенно сыро и холодно, нам поступает много сообщений о собаках, которых нельзя содержать в уличных условиях, а также о тех домашних любимцах, которые находятся не в самых лучших условиях. На улицах оставляют собак, чья шерсть слишком короткая, а также слишком маленьких собак, которые замерзают», - прокомментировала Кайса Камм, руководитель проекта по прямой помощи животным ЭОЗЖ.
Но как понять, что за окном уже очень холодно? Проще всего найти ниже таблицу, где, в зависимости от размера собаки, указано, при какой температуре нужно быть особенно внимательным.
Разъяснения по цифрам:
1 - Риск отсутствует. Развлекайтесь на улице смело!
2 - Риск низкий. Наслаждайтесь прогулками на улице, но следите за собакой.
3 - Может быть опасно, зависит от породы. Следите за питомцем!
4 - Опасный холод. Будьте осторожны!
5 - Большая вероятность для вреда здоровью. Избегайте выхода на улицу с собакой.
Обязательно учитывайте специфику различных пород и внимательно следите за животным. Также стоит обратить внимание на будку собак, живущих на улице. В сильные морозы собак пустить в тепло.
«У живущих на улице собак должна быть хорошая будка, не пропускающая ветер и защищающая от влаги и позволяющая внутри согреться. Будка должна соответствовать размеру собака, должна быть утеплена, быть выше уровня земли. Также будка может двухкомнатной - прихожая и комната. На входе в будку может быть какое-то покрывало, чтобы ветер не продувал», - добавляет Кайса Камм.