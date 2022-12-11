ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ ⟩ Как понять, что твоей собаке слишком холодно на прогулке и она может умереть?

В Эстонии сейчас довольно ощутимые морозы. И если люди понимают, что уже очень холодно, то как понять, что ваша собака замерзает и даже может погибнуть прямо во время прогулки?

То, что у собак естественная шуба, это еще не значит, что она выдерживает мороз лучше людей. «В первые дни, когда на улице становится особенно сыро и холодно, нам поступает много сообщений о собаках, которых нельзя содержать в уличных условиях, а также о тех домашних любимцах, которые находятся не в самых лучших условиях. На улицах оставляют собак, чья шерсть слишком короткая, а также слишком маленьких собак, которые замерзают», - прокомментировала Кайса Камм, руководитель проекта по прямой помощи животным ЭОЗЖ.

Но как понять, что за окном уже очень холодно? Проще всего найти ниже таблицу, где, в зависимости от размера собаки, указано, при какой температуре нужно быть особенно внимательным.

Таблица, оценивающая влияние разных температур на состояние собак разных размеров. Фото: Eesti Loomaakaitse Selts

Разъяснения по цифрам:

1 - Риск отсутствует. Развлекайтесь на улице смело!

2 - Риск низкий. Наслаждайтесь прогулками на улице, но следите за собакой.

3 - Может быть опасно, зависит от породы. Следите за питомцем!

4 - Опасный холод. Будьте осторожны!

5 - Большая вероятность для вреда здоровью. Избегайте выхода на улицу с собакой.

Обязательно учитывайте специфику различных пород и внимательно следите за животным. Также стоит обратить внимание на будку собак, живущих на улице. В сильные морозы собак пустить в тепло.