ГАЛЕРЕЯ ⟩ Гудел весь Таллинн: эпатажная эстонская певица Yasmin закатила грандиозную вечеринку в свой день рождения

Это не в первый раз, когда YASMIN отмечает день рождения на сцене, давая свой сольный концерт. В 2019 году уже было подобное мероприятие для друзей певицы, незадолго до начала борьбы с пандемией, тогда артистке исполнилось 20 лет.

«Это был один из самых запоминающихся дней рождения, поэтому решила, что настолько, насколько это возможно, буду отмечать каждый день рождения на сцене. Через три года смогла провести концерт без ограничений и более мощный, чем когда-либо раньше», - говорит певица.

В отличие от 2019 года, помимо самой YASMIN на сцене также были 4 танцора, 3 музыканта, а песен, которые планировалось исполнить, не все смогли войти в концертную программу.