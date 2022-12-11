Ситуация на свадебном торжестве в Великобритании в 2019 году вышла из-под контроля. Массовая драка десятерых мужчин была настолько страшной, что другим присутствующим гостям приходилось укрываться от летящих столов, стульев и посуды. И вот в 2022 году решено, что девять членов одной семьи отправятся за решетку, передает Elu24.
КРОВАВЫЙ ТАНЦПОЛ ⟩ Британская свадьба вышла из-под контроля: девять гостей отправятся за решетку
Эта жуткая свадьба состоялась летом 2019 года в британском городе Уоррингтоне. Церемония проходила в спа-отеле. Ситуация начала меняться около 11 часов вечера, когда, как следует из описания бармена, он проходил мимо троих спорящих мужчин, пишет Daily Mail.
После сотрудник бара отошел в служебное помещение, а когда вернулся назад, уже началась драка, в которую были вовлечены по меньшей мере 40 человек. Из записей видеокамер выяснилось, что летали не только бокалы, но и мебель. Произведения искусства срывались со стен, банкетные столы были перевернуты.
В драке принял участие и 56-летний Майкл Стоукс, бросавший стулья и бокалы. Потом он на секунду вышел из комнаты и вернулся, чтобы продолжить бросать стулья и бокалы.
Теперь, спустя три года после той самой ночи, суд постановил, что отель понес ущерб в размере 16 000 фунтов, чуть более 18 500 евро. Было повреждено также имущество фирмы, которая организовывала торжество, это на сумму 2700 евро. В качестве оружия использовались и бутылки с вином, здесь ущерб оценен в 350 евро.
«Это самое жуткое зрелище, которое я видела в своей карьере. После всего весь танцпол был в крови и осколках стекла», - рассказывает заведующая отелем.
По словам организаторов свадебной церемонии, было испорчено имущество компании, из-за чего пострадали и будущие клиенты фирмы.
Хотя Стоукс не сказал ничего конкретного на допросе в полиции и первоначально утверждал, что действовал в целях самообороны, в суде он признал свою вину. Он был признан виновным в нарушении общественного порядка и приговорен к двум годам лишения свободы.
Ранее Стоукс отбывал срок в тюрьме по точно такому же обвинению в 2013 году. Он был освобожден через два года, и его адвокат сказал, что он не попадал в неприятности в течение многих лет.
«События того дня были поистине шокирующими для всех, кто стал их свидетелем. Все эти невинные незнакомцы... мы можем только представить себе этот ужас», - сказал судья перед оглашением приговора. «То, что должно было быть радостным событием, свадьбой, обернулось резней».
«Это испортило день молодоженов», - подчеркнул судья, заявив, что единственным логичным наказанием является тюремное заключение.
Но Стоукс - не единственный, кто получил тюремный срок за этот инцидент 2019 года. Восемь его близких родственников уже были осуждены в суде, и семья была приговорена в общей сложности почти к 16 годам лишения свободы. Однако не все участники драки еще обратились в суд. Роберт Рейли также должен быть осужден на следующей неделе.