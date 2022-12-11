КРОВАВЫЙ ТАНЦПОЛ ⟩ Британская свадьба вышла из-под контроля: девять гостей отправятся за решетку

Эта жуткая свадьба состоялась летом 2019 года в британском городе Уоррингтоне. Церемония проходила в спа-отеле. Ситуация начала меняться около 11 часов вечера, когда, как следует из описания бармена, он проходил мимо троих спорящих мужчин, пишет Daily Mail.

После сотрудник бара отошел в служебное помещение, а когда вернулся назад, уже началась драка, в которую были вовлечены по меньшей мере 40 человек. Из записей видеокамер выяснилось, что летали не только бокалы, но и мебель. Произведения искусства срывались со стен, банкетные столы были перевернуты.

В драке принял участие и 56-летний Майкл Стоукс, бросавший стулья и бокалы. Потом он на секунду вышел из комнаты и вернулся, чтобы продолжить бросать стулья и бокалы.

Теперь, спустя три года после той самой ночи, суд постановил, что отель понес ущерб в размере 16 000 фунтов, чуть более 18 500 евро. Было повреждено также имущество фирмы, которая организовывала торжество, это на сумму 2700 евро. В качестве оружия использовались и бутылки с вином, здесь ущерб оценен в 350 евро.

«Это самое жуткое зрелище, которое я видела в своей карьере. После всего весь танцпол был в крови и осколках стекла», - рассказывает заведующая отелем.

По словам организаторов свадебной церемонии, было испорчено имущество компании, из-за чего пострадали и будущие клиенты фирмы.