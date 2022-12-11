Горячая эстонская блондинка опозорила своего возлюбленного: он схватился за телефон и позвонил отцу

«У любой медали две стороны. У Бригитте есть привилегия. Она заключается в том, что девушка знает, что я не буду выносить на всеобщее обозрение обратную сторону медали», - сказал в интервью журналистам участник эстонского телепроекта «Холостячка» Хендрик Террас, который после пятничного ток-шоу почувствовал себя оплеванным.
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«Меня просто поставили на позорный столб и публично пристыдили, - прокомментировал произошедшее Террас. - Было весьма неприятно».
В пятницу телезрители смогли увидеть долгожданный финал шоу эстонской «Холостячки», где выяснилось, что Бригитте Сюзанне Хунт выбрала именно Хендрика Терраса, но съемки программы проходили так давно, что к моменту выхода шоу в эфир пара успела расстаться и чуть ли не возненавидеть друг друга.
После всех этих неприятных моментов в Пярну парень был вынужден обратиться за советом к отцу, позвонив ему. «Он сказал мне держаться и посмотреть в окно - идет снег», - вспоминает ответ отца Хендрика участник шоу Рихо Террас.
«Три недели мы снимаемся вместе в одной телепередаче, любовь искренняя и все чувства тоже настоящие. После этого начинаются отношения. И произошло то, что мы просто не сошлись характерами. Вот и всё. И Бригитте всё это тоже прекрасно поняла. После сегодняшнего мне кажется, что если ты готов устроить публичную порку другому человеку, то я и не знаю, что думать... это же страшно», - сказал Хендрик и отметил, что он не собирается сам лишний раз рыться в грязном белье.
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