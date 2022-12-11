Горячая эстонская блондинка опозорила своего возлюбленного: он схватился за телефон и позвонил отцу

В пятницу телезрители смогли увидеть долгожданный финал шоу эстонской «Холостячки», где выяснилось, что Бригитте Сюзанне Хунт выбрала именно Хендрика Терраса, но съемки программы проходили так давно, что к моменту выхода шоу в эфир пара успела расстаться и чуть ли не возненавидеть друг друга.

«Три недели мы снимаемся вместе в одной телепередаче, любовь искренняя и все чувства тоже настоящие. После этого начинаются отношения. И произошло то, что мы просто не сошлись характерами. Вот и всё. И Бригитте всё это тоже прекрасно поняла. После сегодняшнего мне кажется, что если ты готов устроить публичную порку другому человеку, то я и не знаю, что думать... это же страшно», - сказал Хендрик и отметил, что он не собирается сам лишний раз рыться в грязном белье.