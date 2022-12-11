Приедет кран и наведет порядок! Чем не угодил маленький зеркальный домик в Пярнумаа Департаменту окружающей среды?

Если вы посмотрите кадры с видео программы Reporter, то сможете лично убедиться, что этот объект выглядит очень красиво. С этим согласен и сам гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра, но... «Но правила и законы едины для всех, мы пытались пойти им навстречу и найти момент, когда они сами бы справились с исправлением нарушения. Но ни одно письмо, ни одна беседа не сработала... Кроме того как краном переместить этот дом на другое место ничего не остается», - говорит Вакра.

«Людям полюбилось это место. Не знаю, зачем теперь хотят из этого сделать проблему. Окружающая среда и природа не находятся здесь в опасности», - говорит Карин Неэмсалу, совладелец Riverbed Inn.

«Граница проходит за домом, а точнее сквозь этот дом уже. Часть расположена на нашей земле, а часть на государственной. Это так получилось просто из-за человеческой ошибки. Когда закладывался фундамент, то на этом месте ничего подобного не было и невозможно было понять, где проходит эта граница», - считает совладелец Riverbed Inn Кейо Кочетов.