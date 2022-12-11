Департамент окружающей среды Эстонии под руководством Райнера Вакра идет на беспрецедентный шаг! На следующей неделе зеркальный дом комплекса отдыха Канакюла на реке Халлисте в Пярнуском уезде планируется демонтирован краном. Чем же этот маленький домик так не угодил?
Приедет кран и наведет порядок! Чем не угодил маленький зеркальный домик в Пярнумаа Департаменту окружающей среды?
Если вы посмотрите кадры с видео программы Reporter, то сможете лично убедиться, что этот объект выглядит очень красиво. С этим согласен и сам гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра, но... «Но правила и законы едины для всех, мы пытались пойти им навстречу и найти момент, когда они сами бы справились с исправлением нарушения. Но ни одно письмо, ни одна беседа не сработала... Кроме того как краном переместить этот дом на другое место ничего не остается», - говорит Вакра.
«Людям полюбилось это место. Не знаю, зачем теперь хотят из этого сделать проблему. Окружающая среда и природа не находятся здесь в опасности», - говорит Карин Неэмсалу, совладелец Riverbed Inn.
«Граница проходит за домом, а точнее сквозь этот дом уже. Часть расположена на нашей земле, а часть на государственной. Это так получилось просто из-за человеческой ошибки. Когда закладывался фундамент, то на этом месте ничего подобного не было и невозможно было понять, где проходит эта граница», - считает совладелец Riverbed Inn Кейо Кочетов.
По словам хозяйки комплекса отдыха, до открытия зеркального домика для ночлега, здесь была свалка. «Все ненужные вещи из деревни оказались здесь. Шины от тракторов, кажется, еще с советского времени там были. У меня братья сестры здесь ходили в школу, 30 лет здесь ничего не делалось, просто всё гнило. Купили участок земли с той целью, чтобы тут что-то сделать и вдохнуть новую жизнь», - продолжает рассказ Карин Неэмсалу, совладелец Riverbed Inn.
«Каждый человек должен обратить на эту тему внимание и не бросать мусор. Мусор - это зло. Но то, что ты где-то на государственной земле найдешь мусор или бумажку из-под конфеты, которую выбросил твой сосед, и ты будешь на этом месте что-то строить - нет, это так не работает», - говорит Вакра.
По словам Департамента окружающей среды, при строительстве дома было допущено сразу же несколько ошибок и нарушен закон. Единственное решение - перенести зеркальный домик или просто снести его.
«Когда мы два года назад получили эту жалобу, нарушено было всё что можно. Во-первых, была закрыта прибрежная тропа, во-вторых, без разрешения производилось строительство на чужой земле. Мы в течение нескольких лет пытались им объяснить, что проблему нужно решить. Мы же все понимаем, что если кто-то неожиданно построил дом на чужой земле, то это не может так и оставаться. Этот зеркальный дом на чужой земле - государственной», - добавляет Вакра.
Хозяйка считает, что у них всё создано так, что нет никакого вреда для окружающей среды, нет даже искусственного песка или травы. Единственная проблема - в карте.
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