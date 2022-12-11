40 лет назад, 24 июня 1982 года, из аэропорта Лондона вылетел «Боинг» британской авиакомпании, чтобы отправиться в Новую Зеландию. На высоте 11 тысяч метров над Индонезией произошло невероятное - остановились все четыре двигателя самолета, оставив всех 263 находящихся в салоне человек во власти неописуемого ужаса и обреченности.

В кабине пилотов Муди с коллегами пытались понять, что происходит. Как двигатель самолета мог просто так заглохнуть? Пытаясь сохранить контроль над авиалайнером, пилоты заметили, что перестал работать еще один двигатель, а после этого - и оба остальных. Пассажиры, объятые ужасом, наблюдали за мерцающими двигателями, пока с потолка не начали падать кислородные маски. Всем было понято, что все очень плохо. Это подтвердил капитан самолета, который по громкой связи спокойно сказал: