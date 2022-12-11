На время песенного конкурса «Евровидение-2023», который проведут в Великобритании, Министерство культуры и информационной политики Украины планирует организовать отдельную украинскую программу, где будут представлены выставки, кинопоказы и другое, пишет Gordonua.
На период «Евровидения-2023» в Великобритании будет организована специальная украинская программа
Об этом сообщил в Facebook 10 декабря глава МКИП Александр Ткаченко.
«И мы, и наши британские коллеги стремятся к тому, чтобы Украина была достойно представлена на событиях в Ливерпуле - через ее культуру, традиции, искусство. Мы хотим выйти за рамки и сделать несколько больше, чем обычно делают на "Евровидении», - написал Ткаченко.
Он отметил, что обсудил этот вопрос с заместителем государственного секретаря по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Великобритании Стюартом Эндрю.
«Говорили о том, что на время проведения конкурса мы хотим организовать отдельную украинскую программу, где мы могли бы представить выставки украинского искусства и народных промыслов, кинопоказы, провести культурные диалоги, чтобы погрузить посетителей в украинский дух», - сообщил украинский министр.
Справка:
- Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом «Евровидение-2023» должно было пройти в Украине.
- 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
- В июле союз решил, что «Евровидение 2023» состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.
- Украина автоматически проходит в гранд-финал конкурса вместе со странами большой пятерки - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, которые являются главными спонсорами мероприятия.