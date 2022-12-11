На период «Евровидения-2023» в Великобритании будет организована специальная украинская программа

Об этом сообщил в Facebook 10 декабря глава МКИП Александр Ткаченко.

«И мы, и наши британские коллеги стремятся к тому, чтобы Украина была достойно представлена на событиях в Ливерпуле - через ее культуру, традиции, искусство. Мы хотим выйти за рамки и сделать несколько больше, чем обычно делают на "Евровидении», - написал Ткаченко.



Он отметил, что обсудил этот вопрос с заместителем государственного секретаря по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Великобритании Стюартом Эндрю.

«Говорили о том, что на время проведения конкурса мы хотим организовать отдельную украинскую программу, где мы могли бы представить выставки украинского искусства и народных промыслов, кинопоказы, провести культурные диалоги, чтобы погрузить посетителей в украинский дух», - сообщил украинский министр.