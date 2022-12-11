ДЕНЕЖНЫЙ ФАРТ! ⟩ Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря для всех знаков Зодиака

Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит почаще пользоваться утренними ритуалами на успех, деньги и процветание. Это будет полезным в основном для тех, кто занимается продажами, имеет дело напрямую с деньгами. Астрологи рекомендуют Близнецам стать реалистами, правильно оценивая свои способности и возможности. Из-за спада активности Меркурия, который продлится аж до февраля, Близнецы могут переоценивать свои возможности. Опрометчивость приведет к финансовым убыткам. Крупные покупки и работа с большими деньгами сейчас сопряжены с повышенными рисками.

Рак

Усилия, трудолюбие и терпение — вот что потребуется представителям этого Знака в середине декабря для достижения денежного успеха и улучшения своего финансового положения. Только не следует надеяться на одну лишь удачу. Необходимо быть предельно собранными. Также астрологи советуют ознакомиться с мудрыми финансовыми советами предков. Ракам пока рано думать о праздниках и отдыхе, особенно если имеется масса незаконченных проектов. Необходимо сфокусироваться именно на них, чтобы встретить приближающийся 2023 год в атмосфере успеха.

Лев