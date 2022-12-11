Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу не покинул Украину после полномасштабного вторжения РФ, так как считает, что убегать - не в его стиле. Об этом он заявил в ролике, который 11 декабря опубликовал на своей странице в Instagram.
«Убегать – не мой стиль». Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
«У нас говорят так: твоя родина - не где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честью. Поэтому я чувствую себя здесь таким человеком», - сказал экс-супруг Лорак.
Он отметил, что остался в Украине не потому, что его здесь все знают и он ведет в Украине бизнес.
«Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, а когда что-то не хорошо, убегать, уезжать - это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь», - подытожил он.
Свое обращение он записал на русском языке, отметив в комментариях, что уже учит украинский.
«Какая ирония судьбы. Мурат оказался большим человеком, чем его бывшая», - отреагировали в Сети.
Реагируя на комментарии о своей экс-супруге, он попросил ее не упоминать и назвал «третьим человеком».
«Я вас прошу очень сильно: третий человек, не обсуждаете здесь», - заявил он.
Справка:
- Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
- После начала войны Налчаджиоглу осудил российскую агрессию против Украины. «Люди спрашивают, почему я поддерживаю Украину. Потому что я жил в Украине последние 17 лет, это моя страна», - написал он тогда.
- Ани Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com («Они любят войну») за замалчивание войны РФ против Украины.
- 2 марта Ани Лорак заявила, что «в Украине идет убийственная и разрушительная война», и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
- 19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.