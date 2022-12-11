«Убегать – не мой стиль». Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине

«У нас говорят так: твоя родина - не где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честью. Поэтому я чувствую себя здесь таким человеком», - сказал экс-супруг Лорак.

Он отметил, что остался в Украине не потому, что его здесь все знают и он ведет в Украине бизнес.

«Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, а когда что-то не хорошо, убегать, уезжать - это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь», - подытожил он.

Свое обращение он записал на русском языке, отметив в комментариях, что уже учит украинский.

«Какая ирония судьбы. Мурат оказался большим человеком, чем его бывшая», - отреагировали в Сети.

Реагируя на комментарии о своей экс-супруге, он попросил ее не упоминать и назвал «третьим человеком».

«Я вас прошу очень сильно: третий человек, не обсуждаете здесь», - заявил он.