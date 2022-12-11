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Кавалер Эммануэль из реалити-шоу нашел свою эстонскую принцессу: влюбился с первого взгляда и мечтает о свадьбе

Limon.ee
Кавалер Эммануэль из реалити-шоу нашел свою эстонскую принцессу: влюбился с первого взгляда и мечтает о свадьбе
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Участник эстонского реалити-шоу «Холостячка» Эммануэль
Участник эстонского реалити-шоу «Холостячка» Эммануэль Фото: Taavi Sepp

В пятницу вечером в элитном пярнуском отеле Wasa Resort прошло ток-шоу, посвященное завершению эстонской версии проекта «Холостячка». Один из участников сообщил о любви с первого взгляда, но не с главной героиней шоу. 

Эммануэль Тестимони Одех сообщил, что его сердце занято. «Каждой фиброй души ощущаю, что это мой человек», - сказал он. 

Эммануэль рассказал в ток-шоу, что встретил любовь всей своей жизни на этой неделе во время своего стендап-выступления. «Я закончил выступление и встретился с несколькими женщинами, потому что женщины так хотят меня. Я был там с разными женщинами, а эта женщина просто сидела и смотрела. В тот вечер она была такой вежливой, мягкой, женственной - всё, о чем я мечтал».

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