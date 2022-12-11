Кавалер Эммануэль из реалити-шоу нашел свою эстонскую принцессу: влюбился с первого взгляда и мечтает о свадьбе

Эммануэль рассказал в ток-шоу, что встретил любовь всей своей жизни на этой неделе во время своего стендап-выступления. «Я закончил выступление и встретился с несколькими женщинами, потому что женщины так хотят меня. Я был там с разными женщинами, а эта женщина просто сидела и смотрела. В тот вечер она была такой вежливой, мягкой, женственной - всё, о чем я мечтал».