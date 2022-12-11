В пятницу вечером в элитном пярнуском отеле Wasa Resort прошло ток-шоу, посвященное завершению эстонской версии проекта «Холостячка». Один из участников сообщил о любви с первого взгляда, но не с главной героиней шоу.
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Кавалер Эммануэль из реалити-шоу нашел свою эстонскую принцессу: влюбился с первого взгляда и мечтает о свадьбе
Кавалер Эммануэль из реалити-шоу нашел свою эстонскую принцессу: влюбился с первого взгляда и мечтает о свадьбе
Эммануэль Тестимони Одех сообщил, что его сердце занято. «Каждой фиброй души ощущаю, что это мой человек», - сказал он.