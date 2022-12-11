С 25 ноября на Ратушной площади Таллинна работает рождественский рынок, где продают не только горячительные напитки, но и перчатки, шапки, украшения, еду и многое другое. Главным украшением площади является рождественская ель. Знаете ли вы секреты праздничного дерева в этом году? Сейчас поведаем!
ВЫ ЭТО ЗНАЛИ? ⟩ Выяснились секреты таллиннской рождественской ели на Ратушной площади
В этом году главная хвойная красавица эстонской столицы сравнительно молодая. Дереву меньше 40 лет, вес его составляет две с половиной тонны, но это не рекорд. В некоторые годы ель весила более четырех тонн. Но ель-рекордсменка всё же весила целых 7 тонн! Украшения для дерева не берутся в аренду, а покупаются и хранятся на складе Кесклиннаской управы. «Аренда невероятная дорогая. Огни для рождественской ели служат от 3 до 5 лет», - рассказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм (Центристская партия), пишет Nelli.ee.
Ко словам старейшины района, при установке рождественского дерева считались прежде всего с высокими ценами на электроэнергию и необходимостью сэкономить. Для украшения ели используются исключительно экономичные LED-украшения.
Высокие цены не смущают жителей и гостей города, люди активно отовариваются на ярмарке и покупают как еду, так и глинтвейн. Стоимость традиционного рождественского блюда, в состав которого входят гриль-колбаски, тушеная капуста и запеченная картошка - рекордная - 14 евро. За горячие напитки с вас попросят от 3 до 5 евро.