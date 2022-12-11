ВЫ ЭТО ЗНАЛИ? ⟩ Выяснились секреты таллиннской рождественской ели на Ратушной площади

В этом году главная хвойная красавица эстонской столицы сравнительно молодая. Дереву меньше 40 лет, вес его составляет две с половиной тонны, но это не рекорд. В некоторые годы ель весила более четырех тонн. Но ель-рекордсменка всё же весила целых 7 тонн! Украшения для дерева не берутся в аренду, а покупаются и хранятся на складе Кесклиннаской управы. «Аренда невероятная дорогая. Огни для рождественской ели служат от 3 до 5 лет», - рассказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм (Центристская партия), пишет Nelli.ee.