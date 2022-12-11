Местное реалити-шоу «Холостячка» подошло к концу, дискуссионный вечер в Пярну выдался невероятно огненным, где Бригитте Сюзанне Хунт и ее избранник Хендрик Террас, встретившие друг друга на шоу, устроили словесную перепалку на публике. На следующее утро светская львица прокомментировала произошедшее в социальных сетях, пишет Elu24.
Катастрофа! Ни один мужчина не хочет жить с сексуальной эстонской светской львицей
«Как я уже говорила после судебных процессов Джонни Деппа и Эмбер Херд... Если правда вылезла на свет, этого достаточно, но давайте не будем усугублять зло и ненависть в мире», - написала Бригитте Сюзанне Хунт в своей истории в Instagram, попросив людей не вычеркивать других людей.
«Давайте посеем понимание, заботу и сострадание для всех, потому что каждый заслуживает этого».
Звезда реалити-шоу поблагодарила всех, кто пришел на данное мероприятие в Пярну: «Это много значит для меня, но давайте не будем больше говорить об этом на следующей неделе и будем двигаться вперед спокойно и с открытым сердцем».
Она также поблагодарила съемочную группу и сказала, что проект «Холостячка» был самым большим и поучительным проектом в ее жизни.
Хунт также сообщила, что вскоре она отправится в длительный отпуск. «Тогда мы и посмотрим, что будет дальше».
В заключение светская львица добавила: «И следующий мужчина, не бойся меня больше, чем я тебя. У меня есть свои страхи и нужно работать над собой, но я справлюсь. Мне не приходилось открыто рассказывать о своих отношениях в прошлом, и я не буду делать этого снова».
Ночь разговоров
Бригитте сделала пост в социальных сетях на следующее утро после завершения скандального шоу «Холостячка».
В пятницу по телевидению транслировался захватывающий финал «Холостячки», где выяснилось, что Бригитте Сюзанне Хунт встретила своего принца - Хендрика Терраса. На сегодняшний день, однако, пара рассталась.
Яркие участники, засветившиеся в шоу, вместе смотрели эмоциональный финал в пятницу в Пярну, где состоялся также диалог между Бригитте Сюзанне Хунт и участниками шоу.
Между Бригитте и Хендриком разгорелась словесная перепалка, обсуждались проблемы в отношениях. Долгий спор закончился тем, что Хендрик вышел из комнаты.
Выступили также друзья Бригитте, выразив свое разочарование поведением ее возлюбленного. По словам присутствующих, Хендрик неоднократно вздыхал из-за того, что говорила Бригитте, но Бригитте не давала Хендрику говорить и постоянно перебивала. Каспару, занявшему второе место в шоу, также пришлось вмешаться.
«Вы приводите меня сюда и ставите перед сотней людей, чтобы пристыдить», - сказал Хендрик. «Бригитте, скажи мне честно, была ли ты счастлива в этих отношениях?»
Видеозапись скандального вечера можно найти ЗДЕСЬ.