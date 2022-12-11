Катастрофа! Ни один мужчина не хочет жить с сексуальной эстонской светской львицей

«Как я уже говорила после судебных процессов Джонни Деппа и Эмбер Херд... Если правда вылезла на свет, этого достаточно, но давайте не будем усугублять зло и ненависть в мире», - написала Бригитте Сюзанне Хунт в своей истории в Instagram, попросив людей не вычеркивать других людей.

«Давайте посеем понимание, заботу и сострадание для всех, потому что каждый заслуживает этого».

Звезда реалити-шоу поблагодарила всех, кто пришел на данное мероприятие в Пярну: «Это много значит для меня, но давайте не будем больше говорить об этом на следующей неделе и будем двигаться вперед спокойно и с открытым сердцем».

Она также поблагодарила съемочную группу и сказала, что проект «Холостячка» был самым большим и поучительным проектом в ее жизни.

Хунт также сообщила, что вскоре она отправится в длительный отпуск. «Тогда мы и посмотрим, что будет дальше».

В заключение светская львица добавила: «И следующий мужчина, не бойся меня больше, чем я тебя. У меня есть свои страхи и нужно работать над собой, но я справлюсь. Мне не приходилось открыто рассказывать о своих отношениях в прошлом, и я не буду делать этого снова».

Ночь разговоров

Бригитте сделала пост в социальных сетях на следующее утро после завершения скандального шоу «Холостячка».