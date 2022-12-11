Вс, 11.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Катастрофа! Ни один мужчина не хочет жить с сексуальной эстонской светской львицей

Limon.ee
Катастрофа! Ни один мужчина не хочет жить с сексуальной эстонской светской львицей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Бригитте Сюзанне Хунт и Хендрик Террас провели серьезный разговор в Пярну на глазах у изумленной публики. Они больше не пара.
Бригитте Сюзанне Хунт и Хендрик Террас провели серьезный разговор в Пярну на глазах у изумленной публики. Они больше не пара. Фото: Urmas Luik

Местное реалити-шоу «Холостячка» подошло к концу, дискуссионный вечер в Пярну выдался невероятно огненным, где Бригитте Сюзанне Хунт и ее избранник Хендрик Террас, встретившие друг друга на шоу, устроили словесную перепалку на публике. На следующее утро светская львица прокомментировала произошедшее в социальных сетях, пишет Elu24

«Как я уже говорила после судебных процессов Джонни Деппа и Эмбер Херд... Если правда вылезла на свет, этого достаточно, но давайте не будем усугублять зло и ненависть в мире», - написала Бригитте Сюзанне Хунт в своей истории в Instagram, попросив людей не вычеркивать других людей. 

«Давайте посеем понимание, заботу и сострадание для всех, потому что каждый заслуживает этого».

Звезда реалити-шоу поблагодарила всех, кто пришел на данное мероприятие в Пярну: «Это много значит для меня, но давайте не будем больше говорить об этом на следующей неделе и будем двигаться вперед спокойно и с открытым сердцем».

Она также поблагодарила съемочную группу и сказала, что проект «Холостячка» был самым большим и поучительным проектом в ее жизни.

Хунт также сообщила, что вскоре она отправится в длительный отпуск. «Тогда мы и посмотрим, что будет дальше».

В заключение светская львица добавила: «И следующий мужчина, не бойся меня больше, чем я тебя. У меня есть свои страхи и нужно работать над собой, но я справлюсь. Мне не приходилось открыто рассказывать о своих отношениях в прошлом, и я не буду делать этого снова».

Ночь разговоров

Бригитте сделала пост в социальных сетях на следующее утро после завершения скандального шоу «Холостячка».

В пятницу по телевидению транслировался захватывающий финал «Холостячки», где выяснилось, что Бригитте Сюзанне Хунт встретила своего принца - Хендрика Терраса. На сегодняшний день, однако, пара рассталась.

Яркие участники, засветившиеся в шоу, вместе смотрели эмоциональный финал в пятницу в Пярну, где состоялся также диалог между Бригитте Сюзанне Хунт и участниками шоу.

Между Бригитте и Хендриком разгорелась словесная перепалка, обсуждались проблемы в отношениях. Долгий спор закончился тем, что Хендрик вышел из комнаты.

Выступили также друзья Бригитте, выразив свое разочарование поведением ее возлюбленного. По словам присутствующих, Хендрик неоднократно вздыхал из-за того, что говорила Бригитте, но Бригитте не давала Хендрику говорить и постоянно перебивала. Каспару, занявшему второе место в шоу, также пришлось вмешаться.

«Вы приводите меня сюда и ставите перед сотней людей, чтобы пристыдить», - сказал Хендрик. «Бригитте, скажи мне честно, была ли ты счастлива в этих отношениях?»

Видеозапись скандального вечера можно найти ЗДЕСЬ.

Ключевые слова
Наверх