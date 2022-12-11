КОГО ЖДЕТ СЕКСУАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ? ⟩ Любовный гороскоп с 12 по 18 декабря 2022 года

Рак

Сейчас совершенно точно не самое лучшее время для романтики и флирта. Одиноким Ракам стоит продолжать быть одинокими и сфокусированными на делах. Если уже имеющиеся отношения зашли в тупик, возможно, сейчас стоит немного отдохнуть друг от друга. Одинокие Раки окажутся в обществе приятных людей, но пока не нужно обращать на себя внимание противоположного пола и приглашать кого-то на свидание. Лучше все обдумать и проверить совместимость, пока не пришло время для активности.

Лев

Свои намерения Львам лучше пока держать при себе. В любви нужно быть осторожными и давать возможность делать первый шаг другому человеку. Львы, будучи одними из самых активных людей по Знаку Зодиака, порой слишком динамичны. За ними не угнаться обычному человеку, который действует размеренно, поэтому астрологи советуют немного притормозить и успокоиться.

Дева

Негативный Меркурий ослабит бдительность Дев. В этот период необходимо избегать знакомств в общественных местах, так как любой новый поклонник может оказаться неподходящим человеком. В середине недели у влюбленных Дев могут возникнуть конфликты и недопонимания со второй половинкой, но, сумев преодолеть этот сложный период, они смогут разгадать секрет счастливых отношений. Чтобы минимизировать вероятность ссор, важно сделать эмоциональную детоксикацию.

Весы