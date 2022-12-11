ВОТ ЭТО РЕШЕНИЕ! ⟩ Эстонская полиция удивила наркоманов и наркоторговцев

Эстонская полиция знает больше, чем вы можете себе представить. Сыщики работают прекрасно и в закрытых интернет-сообществах местных наркодилеров. Иногда у преступников подкашиваются ноги от неожиданности, когда в самый ответственный момент появляются полицейские и задерживают наркоторговцев вместе с товаром. «Но так и должно быть, наркоторговец должен сидеть в тюрьме», - заявляет диктор программы Reporter.

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре написал в Твиттере весьма любопытное сообщение: «Мы обозначили свое присутствие в социальных сетях в группах, где занимаются продажей наркотиков. Мы долго следили за происходящим в интернет-сообществах и вышли на след наркобаронов. Реакцией на такое поздравление было невероятное рождественское спокойствие, и нас исключили из группы. Другие участники получат шанс сделать себе рождественский подарок и сами прекратят распространять наркотики».

А само сообщение от полиции выглядело примерно так: «Всем привет, это полиция! Употребляющим и зависимым советуем поискать помощь на страничке www.narko.ee. А вот деятельность админов группы и продавцов приведет к печальным последствиям!»

Руководитель службы наркопреступлений и организованных преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что для участников таких групп по-прежнему становится сюрпризом, что там в какой-то момент оказываются сотрудники полиции. «Мы проделали большую работу, задержали крупных наркоторговцев». По словам Пикаро, не все сразу верят, что с ними общаются с полицейские, сначала считают, что это кто-то из друзей так шутит.

На странице Пыхьяской префектуры появилось сообщение: «Сегодня мы принесли рождественский мир в группы социальных сетей, где активно торгуют наркотиками.

Наша цель - препятствовать распространению наркотиков и разрушить притворство анонимности, потому что в действительности мы активно знаем и отслеживаем то, что происходит в различных социальных сетях.

Рано или поздно мы поймаем лидеров и дилеров в этих группах. Так что если вы всё еще находитесь в одной из этих групп, сделайте себе рождественский подарок и уходите, пока очередь не дошла до вас».