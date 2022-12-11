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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Родившаяся в Нарве певица IVI поздравила поклонников с праздниками очень горячими фотографиями

Limon.ee
Родившаяся в Нарве певица IVI поздравила поклонников с праздниками очень горячими фотографиями
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IVI
IVI Фото: Edgar Gergel

Родившаяся в Нарве и во взрослые годы перебравшаяся в Таллинн певица IVI продолжает покорять эстонский шоу-бизнес. Артистка настолько целенаправленно идет к своей цели стать знаменитой, что многие именитые местные певицы вскоре смогут ей позавидовать. 

IVI номинирована на ежегодную премию популярного эстонского радио Raadio 2 и очень надеется, что ей удастся завоевать эту долгожданную победу. Но для того, чтобы голосовать было еще приятнее, артистка решила побаловать своих слушателей горячей праздничной фотосессией. Стоит отметить, что в этой фотосессии артистка предстала в своем настоящем образе, без белого парика, который стал ее визитной карточкой. 

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