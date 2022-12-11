Родившаяся в Нарве и во взрослые годы перебравшаяся в Таллинн певица IVI продолжает покорять эстонский шоу-бизнес. Артистка настолько целенаправленно идет к своей цели стать знаменитой, что многие именитые местные певицы вскоре смогут ей позавидовать.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Родившаяся в Нарве певица IVI поздравила поклонников с праздниками очень горячими фотографиями
Родившаяся в Нарве певица IVI поздравила поклонников с праздниками очень горячими фотографиями
IVI номинирована на ежегодную премию популярного эстонского радио Raadio 2 и очень надеется, что ей удастся завоевать эту долгожданную победу. Но для того, чтобы голосовать было еще приятнее, артистка решила побаловать своих слушателей горячей праздничной фотосессией. Стоит отметить, что в этой фотосессии артистка предстала в своем настоящем образе, без белого парика, который стал ее визитной карточкой.
Ключевые слова