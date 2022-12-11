ГАЛЕРЕЯ ⟩ Родившаяся в Нарве певица IVI поздравила поклонников с праздниками очень горячими фотографиями

IVI номинирована на ежегодную премию популярного эстонского радио Raadio 2 и очень надеется, что ей удастся завоевать эту долгожданную победу. Но для того, чтобы голосовать было еще приятнее, артистка решила побаловать своих слушателей горячей праздничной фотосессией. Стоит отметить, что в этой фотосессии артистка предстала в своем настоящем образе, без белого парика, который стал ее визитной карточкой.