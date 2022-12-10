Внучка Вирве с острова Кихну о своей бабушке: у нее даже были готовы рождественские подарки

«В детстве мы с бабушкой катались с горки в 12 часов ночи при лунном свете», – вспоминает Реэна. «Бабушка всю жизнь учила нас жизненной мудрости. Например, мысль о том, что ты сам должен быть человечным, если хочешь, чтобы другие были человечными», – говорит Реэна и добавляет, что Вирве была очень мягким и доброжелательным человеком. «Она никогда никого и ни в чем не винила. Верила только в хорошее в людях. Не думала, что кто-то плохой или желает зла. Она всегда была искренна и прямолинейна».

Вирве из Кихну. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

«Бабушка также говорила, что мы не должны ссориться, надо ладить друг с другом и выбирать хорошего и правильного спутника жизни», – рассказывает Реэна. Конечно, на дни рождения и Рождество всегда должна быть песня. «Бабушка заводила песню и все подхватывали».

«Бабушка волновалась, что она испортит нам праздники, если умрет под Рождество. У нее были готовы подарки для всех. Она всегда беспокоилась о подарках, о том, чтобы у всех были подарки на день рождения, чтобы у всех все было хорошо и чтобы обо всех позаботились», – говорит Реэна.

Вирве хотела, чтобы прощание с ней прошло на ее дворе ярко и с запалом. Реэна, добавляет, что на проводы приглашаются все, кто хочет попрощаться с Вирве.