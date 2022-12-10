Рассыпчатая гречневая каша – популярный и полезный гарнир. Это важная часть здорового рациона детей и взрослых. Кажется, что готовить ее очень просто, но на самом деле есть несколько нюансов, которые позволят сделать блюдо действительно вкусным, пишет Lady.mail.ru.
Как правильно варить гречку: три элементарных способа
Как правильно выбрать гречку
Прежде всего необходимо выбрать хорошую крупу – лучше всего покупать ее в прозрачной упаковке, чтобы можно было визуально оценить чистоту гречки и отсутствие примесей. Дома перед варкой крупу требуется промыть. Для этого поместите ее в глубокую емкость, залейте чистой водой и удалите весь всплывший мусор. Повторяйте процедуру, пока вода не станет полностью прозрачной.
Чтобы сделать готовое блюдо более ароматным и насыщенным на вкус, крупу рекомендуется прокалить перед приготовлением. Просто прогрейте ее на сухой раскаленной сковороде, не забывая при этом перемешивать.
Как варить гречку в кастрюле
Варить гречневую крупу лучше всего в кастрюле с толстыми стенками и дном. В ней каша будет не просто вариться, а томиться – это сделает ее еще более рассыпчатой и вкусной. Однако при отсутствии такой тары подойдет практически любая посуда – кроме той, что изготовлена из алюминия. Этот металл легко окисляется, а значит, может испортить вкус вашего гарнира.
Важно соблюдать пропорции ингредиентов, чтобы получить кашу нужной консистенции. Для рассыпчатого гарнира на один стакан крупы вам потребуется взять два с половиной стакана воды или бульона. Смешайте их в кастрюле и добавьте соль по вкусу. Доведите кашу до кипения, затем уменьшите нагрев и варите гречку 20-25 минут, пока жидкость полностью не впитается. Гречневую кашу не нужно перемешивать во время приготовления. В конце варки можно добавить сливочное масло.
Как приготовить гречку в мультиварке
Еще проще приготовить гречку в мультиварке. Достаточно просто поместить все ингредиенты в чашу устройства и выставить правильный режим. На один стакан гречки вам потребуется два стакана воды. По вкусу добавьте в чашу соль и сливочное масло.
Некоторые устройства имеют специальный режим для варки этой крупы – «Гречка». Если в вашей мультиварке такой функции нет, выберите программу «Каша» или «Рис». Уже через полчаса можно будет наслаждаться вкусным и ароматным гарниром. Каша будет намного вкуснее, если после окончания приготовления вы выключите прибор, но не будете открывать его, чтобы гречка настоялась и как следует пропарилась.
Как приготовить гречку в микроволновке
Если вы хотите как можно быстрее насладиться любимым блюдом, на помощь придет микроволновая печь. В ней гречку можно сварить за считанные минуты. Кроме того, это устройство позволит приготовить кашу буквально на одну порцию, что удобно для тех, кто живет один.
Поместите гречку в термостойкую посуду и залейте горячей водой в пропорции 1:2. Посолите по вкусу, накройте крышкой и поставьте в микроволновку на 3-5 минут, чтобы вода закипела. Мощность должна быть максимальной. После этого уберите крышку, уменьшите мощность и варите кашу до готовности – на это потребуется около 7 минут. Время приготовления примерное и зависит от вашего устройства.