Как правильно варить гречку: три элементарных способа

Как правильно выбрать гречку

Прежде всего необходимо выбрать хорошую крупу – лучше всего покупать ее в прозрачной упаковке, чтобы можно было визуально оценить чистоту гречки и отсутствие примесей. Дома перед варкой крупу требуется промыть. Для этого поместите ее в глубокую емкость, залейте чистой водой и удалите весь всплывший мусор. Повторяйте процедуру, пока вода не станет полностью прозрачной.

Чтобы сделать готовое блюдо более ароматным и насыщенным на вкус, крупу рекомендуется прокалить перед приготовлением. Просто прогрейте ее на сухой раскаленной сковороде, не забывая при этом перемешивать.

Как варить гречку в кастрюле

Варить гречневую крупу лучше всего в кастрюле с толстыми стенками и дном. В ней каша будет не просто вариться, а томиться – это сделает ее еще более рассыпчатой и вкусной. Однако при отсутствии такой тары подойдет практически любая посуда – кроме той, что изготовлена из алюминия. Этот металл легко окисляется, а значит, может испортить вкус вашего гарнира.