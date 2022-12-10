Все молодеет и молодеет: 73-летняя Пугачева в кожаных шортиках и сапожках-гольфах козырнула точеной фигурой перед мужем

Алла Пугачева продолжает быть одной из самых обсуждаемых певиц в России и за ее пределами. В этом году она удивила своих поклонников, когда уехала в Израиль. Артиста даже решила пристроить двойняшек Лизу и Гарри в местную школу. А вот зарабатывает деньги ее муж Максим Галкин, который почти весь год гастролировал.

Юморист устроил паузу в концертах до января. Он стал проводить время с двойняшками. А также Максим порой выходит в свет с женой. 10 декабря он заснял Аллу, которая решила принарядиться вместе с дочкой. Певица щегольнула в кожаных шортах и блузке с открытыми плечами. Ее лук дополнили сапоги-гольфы, которые подчеркнули ее стройные ножки.

Лиза оделась не менее стильно выбрав клетчатую юбку и гольфы с ботинками на шнуровке. Она поддержала стиль мамы.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Алла Борисовна. Многие отметили, что жизнь в Израиле хорошо на нее влияет, так как певица выглядит еще моложе.