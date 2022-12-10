Примадонна с подросшей дочкой отметилась в Израиле. Она оделась по-молодежному, подчеркнув свои достоинства, пишет Телепрограмма.
Все молодеет и молодеет: 73-летняя Пугачева в кожаных шортиках и сапожках-гольфах козырнула точеной фигурой перед мужем
Алла Пугачева продолжает быть одной из самых обсуждаемых певиц в России и за ее пределами. В этом году она удивила своих поклонников, когда уехала в Израиль. Артиста даже решила пристроить двойняшек Лизу и Гарри в местную школу. А вот зарабатывает деньги ее муж Максим Галкин, который почти весь год гастролировал.
Юморист устроил паузу в концертах до января. Он стал проводить время с двойняшками. А также Максим порой выходит в свет с женой. 10 декабря он заснял Аллу, которая решила принарядиться вместе с дочкой. Певица щегольнула в кожаных шортах и блузке с открытыми плечами. Ее лук дополнили сапоги-гольфы, которые подчеркнули ее стройные ножки.
Лиза оделась не менее стильно выбрав клетчатую юбку и гольфы с ботинками на шнуровке. Она поддержала стиль мамы.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Алла Борисовна. Многие отметили, что жизнь в Израиле хорошо на нее влияет, так как певица выглядит еще моложе.
«Ох, ну что за ножки», «Шикарный образ», «Аллу не узнать! Словно сбросила 30 лет», «Какое теплое фото», «Когда дочка растет копией мамы», «Вот это декабрьский выходной! Бассейн, зелень», – стали писать подписчики.