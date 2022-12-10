Семь идей, чем заняться в Таллинне в период зимних праздников

3. Побывайте хотя бы на одном культурном мероприятии

В праздничной суете мы порой забываем, что Рождество – это прежде всего время для семьи.

А что может быть лучше, чем отринуть бытовую рутину и сходить в один из многочисленных музеев столицы и познакомиться с новыми выставками, или послушать концерт в какой-нибудь церкви?

4. Сходите на экскурсию

Думаете, что знаете Таллинн, исходили его вдоль и поперек? Или наоборот – ваши знания о разных районах столицы не больше гулькиного носа? За время экскурсий вы познакомитесь с такими местами в городе, о которых и слыхом не слыхивали, а знакомые места вы увидите совсем другими глазами, узнаете массу новых фактов и необычных обстоятельств.

Таллинну есть что предложить: увлекательные путешествия в Средневековье, туры с фонарями, тематические прогулки и многое другое. Например, двухэтажные экскурсионные автобусы City Tour будут украшены рождественскими мотивами, и с конца ноября до начала января проехаться в них по городу можно будет по льготной цене.

5. Купите изделия эстонских ремесленников и дизайнеров – отличный подарок!

Что подарить на Рождество или на Новый год? В Старом городе вы найдете десятки магазинчиков ремесленных и дизайнерских изделий, в которых предлагают работы эстонских мастеров. Это подлинные произведения искусства! Они настолько подлинные, что во многих мастерских можно проследить за процессом их изготовления.