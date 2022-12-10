В самое темное время года Таллинн превращается в светлую рождественскую сказку: на площадях встают украшенные елки, улицы и парки расцвечиваются рождественскими огнями, а в воздухе разлито ощущение радостного ожидания: то ли подарков, то ли приятного времяпрепровождения с семьей, пишет Visittallinn.
Семь идей, чем заняться в Таллинне в период зимних праздников
Чем же таким заняться в Таллинне, чтобы проникнуться магией зимних праздников?
1. В Таллинне прогуляйтесь по Старому городу – удивительная, неповторимая рождественская сказка!
Старый город уникален и не только в масштабах Эстонии: узкие улочки окаймляют архитектурные жемчужины XIII и XVI веков, прекрасный старинный центр окружен крепостной стеной, а в таинственных двориках скрываются чудесные кафешки и магазинчики сувениров ручной работы. В зимние месяцы Старый город становится чудодейственным: на Ратушной площади сверкает огнями самая красивая елка в городе, на рождественском рынке прилавки ломятся от товаров, мастерские Гильдии Катарины по вечерам освещены уютным светом свечей, в витринах – произведения искусства и тематические композиции, свет витрин романтично отражается в мощеных булыжником улицах.
На катке на улице Харью «коньками звонко режут лед», а в воздухе стоит аромат печенья «пипаркоок» и глинтвейна… Убедитесь сами – заходите на территорию таллиннской рождественской сказки.
2. Отыщите лучшую елку в Таллинне
Ежику понятно, что самая главная елка стоит на Ратушной площади – именно здесь в середине XV века установили первую публичную елку в Европе.
Новогодние елки одна другой краше высятся едва ли не на каждой площади столицы, в крупнейших музеях, церквях и торговых центрах.
А в этом году в Таллинне можно полюбоваться еще и самой большой в Эстонии елкой из тростника, а также богато украшенными вечнозелеными красавицами в квартале Ротерманна и Ноблесснер, необыкновенно интересными тематическими инсталляциями и, разумеется, классическими рождественскими елями.
3. Побывайте хотя бы на одном культурном мероприятии
В праздничной суете мы порой забываем, что Рождество – это прежде всего время для семьи.
А что может быть лучше, чем отринуть бытовую рутину и сходить в один из многочисленных музеев столицы и познакомиться с новыми выставками, или послушать концерт в какой-нибудь церкви?
4. Сходите на экскурсию
Думаете, что знаете Таллинн, исходили его вдоль и поперек? Или наоборот – ваши знания о разных районах столицы не больше гулькиного носа? За время экскурсий вы познакомитесь с такими местами в городе, о которых и слыхом не слыхивали, а знакомые места вы увидите совсем другими глазами, узнаете массу новых фактов и необычных обстоятельств.
Таллинну есть что предложить: увлекательные путешествия в Средневековье, туры с фонарями, тематические прогулки и многое другое. Например, двухэтажные экскурсионные автобусы City Tour будут украшены рождественскими мотивами, и с конца ноября до начала января проехаться в них по городу можно будет по льготной цене.
5. Купите изделия эстонских ремесленников и дизайнеров – отличный подарок!
Что подарить на Рождество или на Новый год? В Старом городе вы найдете десятки магазинчиков ремесленных и дизайнерских изделий, в которых предлагают работы эстонских мастеров. Это подлинные произведения искусства! Они настолько подлинные, что во многих мастерских можно проследить за процессом их изготовления.
Загляните в гильдию Катарины, Дворик мастеров, Эстонский магазин (Eesti pood), Дом ремесленных изделий (Käsitöömaja), магазин Каарманна (Kaarmanni pood) – в выходные там происходит много интересного!
А поклонникам эстонского современного дизайна несомненно понравится подборка изделий в Эстонском доме дизайна.
6. Настоящие вкусы рождества в ресторанах
В Таллинне вы найдете все: от уличной еды до изысканной кухни, от кухни национальной до фьюжн, от фешенебельных ресторанов и уютных кафе до модных баров.
В зимнее время многие заведения предлагают более калорийные и сытные блюда, включая классические рождественские блюда эстонской кухни, такие как жареная свинина, квашеная капуста и кровяная колбаса.
Кафе и уличные киоски предлагают пряное вино, или глинтвейн, горячий шоколад и вкусные имбирные пряники, которыми можно полакомиться прямо на ходу, бродя по средневековым улицам, украшенным рождественскими огнями.
7. Расслабьтесь в СПА или взбодритесь зимним плаванием!
Что может быть лучше, чем немного отдохнуть от праздничной суматохи? Расслабьтесь в спа-центре или остановитесь в отеле, оборудованным аквапарком и саунами.
А если вы достаточно смелы, попробуйте один из самых популярных зимних видов спорта – зимнее плавание. Лучшее место для этого – парк Иглу в Ноблесснере или гавань Пирита. Это официальные места для зимнего купания, совсем рядом есть сауна, где можно согреться после погружения в ледяную воду.