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Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину

Limon.ee
Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину
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Жак-Клод Ван Дамм.
Жак-Клод Ван Дамм. Фото: Jacques Brinon

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину. Совместное фото с актером 8 декабря на своей странице в Facebook опубликовал украинский врач Михаил Ершов, пишет Gordon.

Он оставил фото без комментария.

Журналисты ТСН сообщают, что голливудская знаменитость посетила частную клинику в Ужгороде. Врачи в комментарии журналистам заявили, что актер запретил им разглашать какие-либо подробности своего визита.

ТСН со ссылкой на информацию из анонимных источников сообщает, что 62-летний Ван Дамм посетил клинику в связи с плохим самочувствием. Каким будет дальнейший маршрут актера, пока что неизвестно.

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