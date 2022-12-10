Американский актер Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину. Совместное фото с актером 8 декабря на своей странице в Facebook опубликовал украинский врач Михаил Ершов, пишет Gordon.
Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину
Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину
Он оставил фото без комментария.
Журналисты ТСН сообщают, что голливудская знаменитость посетила частную клинику в Ужгороде. Врачи в комментарии журналистам заявили, что актер запретил им разглашать какие-либо подробности своего визита.
ТСН со ссылкой на информацию из анонимных источников сообщает, что 62-летний Ван Дамм посетил клинику в связи с плохим самочувствием. Каким будет дальнейший маршрут актера, пока что неизвестно.