Марек из Тарту поделился в социальных сетях эффектным снимком, на котором видно, как стиральная машина стоит на краю балкона, пишет Elu24. «Я толкнул ее, и под ней что-то сломалось», – рассказывает он.
ФОТО ⟩ Стиральную машину выкинули с балкона. «Это показалось лучшим вариантом, чем тащить ее по лестнице»
«Эта фотография была сделана в квартире друга Мярда в Тарту», – сказал Марек Elu24. «Мы вдвоем вытащили старую и тяжелую стиральную машину на балкон, потому что это показалось лучшим вариантом. Я толкнул ее, и, думаю, под ней что-то сломалось», – говорит Марек. «Это была старая стиральная машина, которая была очень тяжелой. Ее нельзя сравнивать с нынешними машинами».
Автор снимка Мярт говорит, что стиральную машину сбросили со второго этажа. «Поскольку стиральная машина все равно пошла в утиль, показалось, что лучше выкинуть ее с балкона, чем тащить по лестнице», – сказал Мярт. «Стиральная машина Vjatka 16 весила 85 кг», – уточнил он. В результате падения машина сломалась, а некоторые дорожные каменные плиты разбились.
О выбрасывании вещей в окно
Правильно ли выбрасывать вещи в окно? Оказывается, в некоторых частях света это норма. Например, выбрасывать вещи из окна – часть итальянских новогодних обычаев. В Италии считается, что новый год нужно начинать с избавления от всего старого. Именно поэтому в новогоднюю ночь принято выбрасывать старые вещи из окон. Итальянцам этот обычай очень нравится и они исполняют его со свойственной южанам страстью: из окна летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Освободившееся место занимают новые вещи.
Аналогичный пример есть и в Эстонии, но не с вещами, а с продуктами питания. В 2005 году яйца выбрасывали из окон нового корпуса Технологического института TÜ шестью разными способами. Яйцеметатели таким образом решали техническую задачу, задачу «мягкого приземления яйца», как сбросить яйцо с высоты так, чтобы оно не разбилось? «Мягкое приземление яйца» – относительно стандартная глобальная задача, которая ставится перед студентами. Эта задача была решена в 2005 году впервые в Эстонии. Кидание яиц началось из окна второго этажа, а закончилось на пятом.