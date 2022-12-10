ФОТО ⟩ Стиральную машину выкинули с балкона. «Это показалось лучшим вариантом, чем тащить ее по лестнице»

«Эта фотография была сделана в квартире друга Мярда в Тарту», ​​– сказал Марек Elu24. «Мы вдвоем вытащили старую и тяжелую стиральную машину на балкон, потому что это показалось лучшим вариантом. Я толкнул ее, и, думаю, под ней что-то сломалось», – говорит Марек. «Это была старая стиральная машина, которая была очень тяжелой. Ее нельзя сравнивать с нынешними машинами».

Автор снимка Мярт говорит, что стиральную машину сбросили со второго этажа. «Поскольку стиральная машина все равно пошла в утиль, показалось, что лучше выкинуть ее с балкона, чем тащить по лестнице», – сказал Мярт. «Стиральная машина Vjatka 16 весила 85 кг», – уточнил он. В результате падения машина сломалась, а некоторые дорожные каменные плиты разбились.

Стиральная машина на краю балкона. Фото: Erakogu

О выбрасывании вещей в окно

Правильно ли выбрасывать вещи в окно? Оказывается, в некоторых частях света это норма. Например, выбрасывать вещи из окна – часть итальянских новогодних обычаев. В Италии считается, что новый год нужно начинать с избавления от всего старого. Именно поэтому в новогоднюю ночь принято выбрасывать старые вещи из окон. Итальянцам этот обычай очень нравится и они исполняют его со свойственной южанам страстью: из окна летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Освободившееся место занимают новые вещи.