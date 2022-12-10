Многие известные политики и музыканты выражают свои соболезнования и делятся теплыми воспоминаниями о Вирве в социальных сетях, пишет Elu24. «Одна из самых замечательных женщин Эстонии ушла... Хорошей тебе дороги», – пишет Лийза Овийр.
БРИЛЛИАНТ ЭСТОНИИ ⟩ В соцсетях вспоминают скончавшуюся Вирве с острова Кихну:
Музыкант Айри Випулкумар Кансар: «Бриллиант Эстонии, которую всегда было интересно слушать. Даже в возрасте она не побоялась совершить прыжок с парашютом. Какая сила! Пусть она будет примером для всех нас!»
Политик Лийза Овийр: «Одна из самых замечательных женщин Эстонии ушла... Хорошей тебе дороги».
Рийна Солман также выразила глубокие соболезнования семье Вирве из Кихну, близким, всем жителям Кихну и всей Эстонии в социальных сетях. «Я верю, что Вирве уже в лучшем месте…»
Юри Ратас: «Сегодня утром пришла очень печальная новость о том, что скончалась уникальная любимая народная певица Вирве из Кихну».
«Я благодарен за наши встречи и буду помнить ее теплым, позитивным и жизнерадостным человеком. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и всем поклонникам творчества Вирве».
Райт Килланди, председатель правления Эстонской ассоциации морских спасателей, вспоминает, как несколько лет назад члены добровольческой команды спасателей на суше и на море Кабернеэме были в гостях у Вирве и утром попробовали Vana Tallinn. «Вирве сказала, что теперь хочет посмотреть на нашу черную птичку».
«Через десять минут Вирве уже была на борту спасательного корабля и искренне интересовалась каждой мелочью нашей работы. Она также была готова сама немедленно встать за штурвал, чтобы провести испытания лодки на месте, но в тот день это не удалось сделать из-за того, что у нее немного болело бедро. Но она любезно согласилась позировать так, чтобы на снимке был и корабль, носящий ее имя. Вирве уже был легендой при жизни, и нам посчастливилось ее увидеть».
Журналист и кинорежиссер Имби Паю также поделилась множеством фотовоспоминаний в социальных сетях.
«Вирве теперь будет жить в наших сердцах и в ее песнях. Были времена».
Кадри Симсон: «Народные напевы Вирве, проницательные слова и солнечное настроение – хороший ориентир, как прожить долгую жизнь, даря позитивную энергию людям на этом длинном пути. Спасибо, Вирве!»