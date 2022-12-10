БРИЛЛИАНТ ЭСТОНИИ ⟩ В соцсетях вспоминают скончавшуюся Вирве с острова Кихну:

Музыкант Айри Випулкумар Кансар: «Бриллиант Эстонии, которую всегда было интересно слушать. Даже в возрасте она не побоялась совершить прыжок с парашютом. Какая сила! Пусть она будет примером для всех нас!»

Политик Лийза Овийр: «Одна из самых замечательных женщин Эстонии ушла... Хорошей тебе дороги».

Рийна Солман также выразила глубокие соболезнования семье Вирве из Кихну, близким, всем жителям Кихну и всей Эстонии в социальных сетях. «Я верю, что Вирве уже в лучшем месте…»

Юри Ратас: «Сегодня утром пришла очень печальная новость о том, что скончалась уникальная любимая народная певица Вирве из Кихну».

«Я благодарен за наши встречи и буду помнить ее теплым, позитивным и жизнерадостным человеком. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и всем поклонникам творчества Вирве».

Райт Килланди, председатель правления Эстонской ассоциации морских спасателей, вспоминает, как несколько лет назад члены добровольческой команды спасателей на суше и на море Кабернеэме были в гостях у Вирве и утром попробовали Vana Tallinn. «Вирве сказала, что теперь хочет посмотреть на нашу черную птичку».

«Через десять минут Вирве уже была на борту спасательного корабля и искренне интересовалась каждой мелочью нашей работы. Она также была готова сама немедленно встать за штурвал, чтобы провести испытания лодки на месте, но в тот день это не удалось сделать из-за того, что у нее немного болело бедро. Но она любезно согласилась позировать так, чтобы на снимке был и корабль, носящий ее имя. Вирве уже был легендой при жизни, и нам посчастливилось ее увидеть».

Журналист и кинорежиссер Имби Паю также поделилась множеством фотовоспоминаний в социальных сетях.

«Вирве теперь будет жить в наших сердцах и в ее песнях. Были времена».