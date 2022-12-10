Тина Тернер потеряла младшего сына спустя четыре года после самоубийства старшего

Известно, что последние годы Ронни боролся с тяжелой формой рака. «Я делала все возможное, но на этот раз не смогла спасти тебя. Я люблю тебя все 17 лет нашей жизни. Это очень и очень грустно, я очень подавлена», – написала жена покойного, Афида, в своем Instagram. Знаменитая мать Ронни комментариев пока не давала.

Напомним, что отцом Ронни является музыкант Айк Тернер. Отношения с Тиной у него были непростые: на протяжении всего брака, продлившегося 16 лет, Айк избивал свою жену и всячески над ней издевался. Певица усыновила двух его детей от предыдущих отношений, а в 1968 году вновь забеременела, но сделала аборт, когда узнала о том, что одна из подруг Айка тоже ждет от него ребенка. В том же году Тина пыталась покончить с собой. А сам Айк после развода пристрастился к наркотикам и умер от передозировки в 2007 году.