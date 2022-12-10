Парламент Индонезии одобрил законопроект о запрете секса вне брака и внесении других противоречивых изменений в уголовный кодекс страны. «Я понимаю, что многие люди расстроены, но если мы хотим быть частью этой культуры, мы должны признать в ней всё», – говорит Кайса Кууснымм, блогер и фитнес-красотка, живущая на острове Бали в Индонезии.
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Живущая на Бали эстонская фитнес-красотка рассказала о серьезных изменениях в законодательстве: мы должны уважать местную культуру и законы
Живущая на Бали эстонская фитнес-красотка рассказала о серьезных изменениях в законодательстве: мы должны уважать местную культуру и законы
Несколько дней назад парламент Индонезии одобрил поправку к Уголовному кодексу, согласно которой внебрачные половые связи и внебрачные сожительства признаются преступлением как для граждан, так и для туристов.
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