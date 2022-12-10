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СМОТРИ! ⟩ Группа спасения животных получила щедрое пожертвование от воспитанников детского сада

Анналийза Кёсс
Группа спасения животных получила щедрое пожертвование от воспитанников детского сада
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Пожертвование для собак и кошек от воспитанников детского сада.
Пожертвование для собак и кошек от воспитанников детского сада. Фото: loomaveeb.ee

«Это желание и воля самих детей, потому что когда даришь подарки – это большая радость», – говорит Хейки Вальнер, лидер волонтерской организации по спасению животных, о щедрости воспитанников детского сада. И кошки, и собаки будут наслаждаться едой, подаренной им на Рождество, пишет Elu24.

«Дети любят дарить подарки. Например, таллиннские детские сады Sikupilli, Kivimurru, Pae, Asunduse, Ülemiste и Pallasti и Паэская гимназия уже в ноябре организовали сбор пожертвований для животных Loomapäastegrupp. На сегодняшний день нам уже передали очень много еды», – написал несколько дней назад на странице loomaveeb.ee лидер общественной организации Loomapäastegrupp Хейки Вальнер.

Вальнер пояснил Elu24, что это проект, набравший обороты в последние годы и реализуемый по инициативе воспитанников детских садов. «Это желание и воля самих детей, хотя все ложится на родителей. Когда даришь подарки – это большая радость, и дети такие искренние», – говорит он. Вальнер добавляет, что это очень приятный жест, который очень помогает. «Большое спасибо всем детям и их родителям!»

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