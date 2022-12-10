СМОТРИ! ⟩ Группа спасения животных получила щедрое пожертвование от воспитанников детского сада

«Дети любят дарить подарки. Например, таллиннские детские сады Sikupilli, Kivimurru, Pae, Asunduse, Ülemiste и Pallasti и Паэская гимназия уже в ноябре организовали сбор пожертвований для животных Loomapäastegrupp. На сегодняшний день нам уже передали очень много еды», – написал несколько дней назад на странице loomaveeb.ee лидер общественной организации Loomapäastegrupp Хейки Вальнер.

Вальнер пояснил Elu24, что это проект, набравший обороты в последние годы и реализуемый по инициативе воспитанников детских садов. «Это желание и воля самих детей, хотя все ложится на родителей. Когда даришь подарки – это большая радость, и дети такие искренние», – говорит он. Вальнер добавляет, что это очень приятный жест, который очень помогает. «Большое спасибо всем детям и их родителям!»