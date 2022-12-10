«Это желание и воля самих детей, потому что когда даришь подарки – это большая радость», – говорит Хейки Вальнер, лидер волонтерской организации по спасению животных, о щедрости воспитанников детского сада. И кошки, и собаки будут наслаждаться едой, подаренной им на Рождество, пишет Elu24.
Для подписчиков
СМОТРИ! ⟩ Группа спасения животных получила щедрое пожертвование от воспитанников детского сада
Группа спасения животных получила щедрое пожертвование от воспитанников детского сада
«Дети любят дарить подарки. Например, таллиннские детские сады Sikupilli, Kivimurru, Pae, Asunduse, Ülemiste и Pallasti и Паэская гимназия уже в ноябре организовали сбор пожертвований для животных Loomapäastegrupp. На сегодняшний день нам уже передали очень много еды», – написал несколько дней назад на странице loomaveeb.ee лидер общественной организации Loomapäastegrupp Хейки Вальнер.