Объятия, восторги фанатов, портреты на экране. Пугачева и Галкин появились на «Би-2» на концерте в Израиле

В Сети появились кадры с концерта группы «Би-2» в Тель-Авиве. Зал был полон преданных фанатов, среди которых оказалась и пара Пугачева-Галкин. Появление артистов произвело на публику фурор. Супругов обступили поклонники, которые осыпали их словами благодарности. Каждый пытался сфотографироваться с известной четой.

Без внимания звезд не оставили и сами музыканты группы «Би-2». Они вывели их изображения на экран, который находился на сцене. Максим и Алла были рады съемке, они помахали зрителям, а затем крепко обнялись.

«Фантастический концерт „Би-2“! На одном дыхании зрители и мегаталантливые музыканты. Хиты и песни из нового альбома. Песня „Аллилуйя“ будет теперь в моем плейлисте. Спасибо, ребята, за незабываемый вечер», – делился после впечатлениями Максим Галкин.