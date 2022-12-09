В ноябре Алла Пугачева и Максим Галкин воссоединились после долгой разлуки. Теперь пара посещает вместе светские мероприятия и концерты, таких же уехавших звезд. Вчера, например, они появились на выступлении группы «Би-2», пишет Стархит.
Объятия, восторги фанатов, портреты на экране. Пугачева и Галкин появились на «Би-2» на концерте в Израиле
В Сети появились кадры с концерта группы «Би-2» в Тель-Авиве. Зал был полон преданных фанатов, среди которых оказалась и пара Пугачева-Галкин. Появление артистов произвело на публику фурор. Супругов обступили поклонники, которые осыпали их словами благодарности. Каждый пытался сфотографироваться с известной четой.
Без внимания звезд не оставили и сами музыканты группы «Би-2». Они вывели их изображения на экран, который находился на сцене. Максим и Алла были рады съемке, они помахали зрителям, а затем крепко обнялись.
«Фантастический концерт „Би-2“! На одном дыхании зрители и мегаталантливые музыканты. Хиты и песни из нового альбома. Песня „Аллилуйя“ будет теперь в моем плейлисте. Спасибо, ребята, за незабываемый вечер», – делился после впечатлениями Максим Галкин.
Супругов снимали и поклонники. На кадрах видно, как артисты подпевают песням «Би-2». На концерт, к слову, Пугачева и Галкин появились в одежде красных оттенков, подчеркивая свою связь. «Спасибо, что пришли! Вы наша Дженис Джоплин. Обожаем! Любим! Хочу автограф…» – щедро одаривали комплиментами пару.