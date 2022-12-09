Бывшая солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в новой кампании лондонского бренда купальников и аксессуаров HRH. Фотосессия стилизована под нулевые, а локацией съемок стал солярий – пожалуй, второе (после ночных клубов) по популярности место той эпохи, передающее ее дух. Снимали в настоящем солярии в Восточном Лондоне, пишет Сплетник.
НЕСИТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ! ⟩ Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук снялась в кампании лондонского бренда купальников
28-летняя Кищук знакома с основательницей бренда Ханной Хопкинс и кастинг-директор предложил попробовать ее в качестве модели.
«Она такая красивая, великолепная, сексуальная мамочка, а также просто замечательный человек, мне нравилось работать с ней, потому что она отлично знает, как создать образ и как она выглядит на камеру», – объясняла свой выбор в пользу Кищук дизайнер.
В статье Dazed о новой коллекции бренда Кищук тоже называют настоящей звездой кампании. Правда, упоминают ее не под полным именем, а под ее новым творческим псевдонимом – К, а также не пишут, что она из России.
Кищук пела в группе «Серебро» с 2016 по 2019 годы. В 2019 году Кищук стала встречаться с британским рэпером Slowthai и переехала в Лондон. В 2021 году у них родился сын Рэйн. В Великобритании Кищук продолжает строить карьеру певицы и в этом году выпустила сингл Out Of Luck. Певица также заявила, что будет писать музыку только на английском языке. Катя также снимается в качестве модели в различных арт- и fashion-проектах.