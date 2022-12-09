НЕСИТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ! ⟩ Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук снялась в кампании лондонского бренда купальников

28-летняя Кищук знакома с основательницей бренда Ханной Хопкинс и кастинг-директор предложил попробовать ее в качестве модели.

«Она такая красивая, великолепная, сексуальная мамочка, а также просто замечательный человек, мне нравилось работать с ней, потому что она отлично знает, как создать образ и как она выглядит на камеру», – объясняла свой выбор в пользу Кищук дизайнер.

В статье Dazed о новой коллекции бренда Кищук тоже называют настоящей звездой кампании. Правда, упоминают ее не под полным именем, а под ее новым творческим псевдонимом – К, а также не пишут, что она из России.