Перестраховаться перед первой встречей с новым ухажером никогда не помешает. Но, кажется, Джоли зашла слишком далеко. Как сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдера, звезда наконец открыла сердце для новых отношений и начала ходить на свидания спустя 6 лет после развода с Питтом. Вот только, учитывая методы, которые актриса использует для построения новых связей, пройти фейсконтроль сможет далеко не каждый, пишет Супер.
Анджелина Джоли заставляет всех мужчин делать это перед свиданием с ней
Анджелина Джоли заставляет всех мужчин делать это перед свиданием с ней
По словам источника, время встречи Анджелина всегда выбирает сама и предпочитает для этого только день. Кроме этого, кавалеров звезда выбирает исключительно из круга знакомых. «Она никогда не подпишется на приложения для знакомств и не будет рисковать с кем-то, у кого нет печати одобрения от тех, кому она доверяет», – сообщает инсайдер.
А обязательным требованием для встречи является согласие о неразглашении, подписать которое Джоли требует каждого претендента на романтику. «Она очень «альфа» во всем этом. Она заставляет парней подписывать NDA, бронирует номера в отелях, притом никогда не делает это на свое имя, сама устанавливает время и ни в коем случае не проводит с ними ночь», – добавил источник.
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