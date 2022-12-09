Анджелина Джоли заставляет всех мужчин делать это перед свиданием с ней

По словам источника, время встречи Анджелина всегда выбирает сама и предпочитает для этого только день. Кроме этого, кавалеров звезда выбирает исключительно из круга знакомых. «Она никогда не подпишется на приложения для знакомств и не будет рисковать с кем-то, у кого нет печати одобрения от тех, кому она доверяет», – сообщает инсайдер.