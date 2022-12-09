В документальном сериале Netflix «Гарри и Меган» 38-летний принц Гарри прокомментировал браки британской королевской семьи. По его мнению, мужчины этого знаменитого клана женятся на девушках, подходящих по определенным параметрам, вместо того, чтобы следовать зову сердца, пишет Телепрограмма.
«Я сын своей матери»: принц Гарри намекнул, что женился по зову сердца, а не по «шаблону»
«Я сын своей матери»: принц Гарри намекнул, что женился по зову сердца, а не по «шаблону»
«Я думаю, что у очень многих членов семьи, особенно у мужчин, может быть искушение или желание жениться на ком-то, кто подходит под шаблон, а не на том, с кем им, возможно, суждено быть», – сказал Гарри.
«Разница в том, принимается ли это решение головой или же сердцем. Моя мама, безусловно, принимала большинство своих решений, если не все из них, сердцем. А я сын своей матери».
На фоне этих слов в кадре мелькают фотографии принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Гарри как будто намекает: отец и старший брат женились на «правильных» женщинах, а он сам – на любимой.