«Я сын своей матери»: принц Гарри намекнул, что женился по зову сердца, а не по «шаблону»

«Я думаю, что у очень многих членов семьи, особенно у мужчин, может быть искушение или желание жениться на ком-то, кто подходит под шаблон, а не на том, с кем им, возможно, суждено быть», – сказал Гарри.

«Разница в том, принимается ли это решение головой или же сердцем. Моя мама, безусловно, принимала большинство своих решений, если не все из них, сердцем. А я сын своей матери».