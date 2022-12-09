Жена Андрея Макаревича не хочет для сына паспорт РФ

Среди таких артистов: Михаил Шац, Алла Пугачева, Максим Галкин, Семен Слепаков и многие другие.

Напомним, что российский музыкант Андрей Макаревич был признан «иноагентом» за антивоенные высказывания и осуждение политики РФ. После 24 февраля он поддержал Украину.

Его супруга Эйнат Кляйн в соцсетях отметила, что их с Андреем 8-месячный сын не будет получать российские документы. С каждым днем она все больше убеждается в правильности своего решения.

«Новости из Мордора все более и более страшные. Запрос на 9 лет колонии для Яшина (российский политзаключенный – прим.ред.). Уверена, дадут, увы, почти максимум. Аресты за госизмену и фейки о »второй армии мира«. Тотальный запрет ЛГБТ в любых формах. Жду, когда вернут принудительную стерилизацию. Пролистав в голове свой фб поняла, что, будь я гражданкой России, заработала бы уже на пожизненное, а так мне грозит лишь депортация.

Кто-то, помню, все недоумевал, что же я не желаю себе и Эйтану паспорт РФ. Да вот поэтому (помимо чувства брезгливости)»,

– цитирует ее «Униан».