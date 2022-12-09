Ксения Миткевич призывает и других художников в Эстонии заняться перед праздниками этим увлекательным ремеслом. «Заказов так много, что я одна не справляюсь,» – разводит руками она.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Галерея на елке: таллиннская художница вручную расписывает новогодние игрушки
Идея расписать елочный шар пришла совершенно случайно. «За новогодним столом два года назад моя бабушка пожаловалась, что у нас нет расписных елочных шаров», – вспоминает Ксения.
Первый шар художница расписала в подарок бабушке – это были заснеженные церкви. Потом просить елочные шарики с различными сюжетами из любимых мультфильмов или сказок стали друзья-знакомые. Ксения и сама не заметила тот момент, как стала расписывать елочные игрушки на заказ. Художница так увлеклась процессом, что решила даже попробовать рисовать на шарах портреты.
Придать сходство невероятно сложно, ведь шар круглый, но у Ксении это весьма неплохо получается. «Это оказалось сложнее, чем я думала. Нужно сначала представить, как рисунок будет выглядеть на объемной фигуре, чтобы это красиво смотрелось. А еще долго засыхает краска. Поэтому рисую по четыре шара параллельно», – рассказывает Ксения.
Шары сделаны из пластика – так практичнее. Ведь это уже не просто елочная игрушка, а маленькое произведение искусства. «Будет жаль, если упадет и разобьется», – объясняет Ксения. Краски в своей работе она использует акриловые, ведь они, по мнению художницы, самые надежные. Жанра как такового нет. Это роспись с юмором и иронией, не претендующая на шедевр. Здесь больше чувства, энергии и искренности.
Каждый шарик – со своим настроением и характером, неповторим и индивидуален. Чаще всего люди просят нарисовать на елочных игрушках своих домашних любимцев, но и портреты, конечно же. Для нашего портала Ксения сделала сюрприз – наши портреты на елочных игрушках! Как вам кажется, похожи?