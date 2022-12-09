ФОТО И ВИДЕО ⟩ Галерея на елке: таллиннская художница вручную расписывает новогодние игрушки

Идея расписать елочный шар пришла совершенно случайно. «За новогодним столом два года назад моя бабушка пожаловалась, что у нас нет расписных елочных шаров», – вспоминает Ксения.

Так выглядит рабочий процесс. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Первый шар художница расписала в подарок бабушке – это были заснеженные церкви. Потом просить елочные шарики с различными сюжетами из любимых мультфильмов или сказок стали друзья-знакомые. Ксения и сама не заметила тот момент, как стала расписывать елочные игрушки на заказ. Художница так увлеклась процессом, что решила даже попробовать рисовать на шарах портреты.

На елке у Ксении настоящая художественная галерея Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Придать сходство невероятно сложно, ведь шар круглый, но у Ксении это весьма неплохо получается. «Это оказалось сложнее, чем я думала. Нужно сначала представить, как рисунок будет выглядеть на объемной фигуре, чтобы это красиво смотрелось. А еще долго засыхает краска. Поэтому рисую по четыре шара параллельно», – рассказывает Ксения.

Скоро на этом шаре появится чей-то домашний любимец Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Шары сделаны из пластика – так практичнее. Ведь это уже не просто елочная игрушка, а маленькое произведение искусства. «Будет жаль, если упадет и разобьется», – объясняет Ксения. Краски в своей работе она использует акриловые, ведь они, по мнению художницы, самые надежные. Жанра как такового нет. Это роспись с юмором и иронией, не претендующая на шедевр. Здесь больше чувства, энергии и искренности.

Ксения Миткевич и ее елочные игрушки Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Каждый шарик – со своим настроением и характером, неповторим и индивидуален. Чаще всего люди просят нарисовать на елочных игрушках своих домашних любимцев, но и портреты, конечно же. Для нашего портала Ксения сделала сюрприз – наши портреты на елочных игрушках! Как вам кажется, похожи?