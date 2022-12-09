Обвиняемый в антигосударственной деятельности Сергей Середенко подал апелляцию: вменяемые мне статьи не отвечают правам человека

Следствие считает, Сергей Середенко с 2009 года осознанно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских государственных органов, в том числе передавал информацию и публиковал в сотрудничестве с ними статьи с утверждениями о массовой дискриминации русскоязычного населения и разжигании в стране русофобии. Утверждается, что взамен он получил имущество на сумму не менее пяти тысяч евро.