9 декабря в Таллиннском окружном суде началось рассмотрение апелляции по делу юриста и общественного деятеля Сергея Середенко, которого обвиняют в антигосударственной деятельности.
Обвиняемый в антигосударственной деятельности Сергей Середенко подал апелляцию: вменяемые мне статьи не отвечают правам человека
В апелляционной жалобе защитник Середенко, присяжный адвокат Владимир Садеков, просит отменить решение Харьюского уездного суда в полном объеме и принять по делу новое, оправдательное решение.
В качестве альтернативы защита просит полностью отменить приговор Харьюского уездного суда и вернуть уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Также в качестве альтернативы предлагается смягчить назначенное Сергею Середенко наказание и ограничиться временем, проведенным в тюрьме, пишет err.ee.
Следствие считает, Сергей Середенко с 2009 года осознанно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских государственных органов, в том числе передавал информацию и публиковал в сотрудничестве с ними статьи с утверждениями о массовой дискриминации русскоязычного населения и разжигании в стране русофобии. Утверждается, что взамен он получил имущество на сумму не менее пяти тысяч евро.
Решение по этому делу Таллиннский окружной суд вынесет 19 декабря.