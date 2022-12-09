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Обвиняемый в антигосударственной деятельности Сергей Середенко подал апелляцию: вменяемые мне статьи не отвечают правам человека

Limon.ee
Обвиняемый в антигосударственной деятельности Сергей Середенко подал апелляцию: вменяемые мне статьи не отвечают правам человека
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9 декабря в Таллиннском окружном суде началось рассмотрение апелляции по делу юриста и общественного деятеля Сергея Середенко, которого обвиняют в антигосударственной деятельности.

В апелляционной жалобе защитник Середенко, присяжный адвокат Владимир Садеков, просит отменить решение Харьюского уездного суда в полном объеме и принять по делу новое, оправдательное решение.

В качестве альтернативы защита просит полностью отменить приговор Харьюского уездного суда и вернуть уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Также в качестве альтернативы предлагается смягчить назначенное Сергею Середенко наказание и ограничиться временем, проведенным в тюрьме, пишет err.ee.

Следствие считает, Сергей Середенко с 2009 года осознанно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских государственных органов, в том числе передавал информацию и публиковал в сотрудничестве с ними статьи с утверждениями о массовой дискриминации русскоязычного населения и разжигании в стране русофобии. Утверждается, что взамен он получил имущество на сумму не менее пяти тысяч евро.

Решение по этому делу Таллиннский окружной суд вынесет 19 декабря.

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