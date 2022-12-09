И снова пятница, и снова в эфире Limon LIVE. Гостем нового выпуска популярного развлекательного шоу стал Klepan. В последнее время рэпер зачитывает тексты на эстонском языке. Это получается так мило, с интересным акцентом, впрочем, в этом и есть его фишка.
LIMON LIVE ⟩ «Здесь жить дороже, чем в Лас-Пальмасе»: рэпер Klepan сравнил Эстонию с Испанией
33-летний Алексей Зикин, он же Klepan, представляется просто и с юмором – русский рэпер, который читает на эстонском про ромашковый чай. Новый трек Camomile (Ромашка) вышел совсем недавно, но уже успел найти своих почитателей.
«Получилось довольно забавное и стильное видео, концепт в том, что я работник цветочного магазина, и мне снится сон о вечеринке. Видео посмотрело довольно много людей в Instagram – там был основный релиз, так как формат видео вертикальный, но на YouTube я его тоже залил», – рассказывает Алексей.
Раньше Алексей писал тексты на русском языке, а потом решил попробовать записать рэп на эстонском. Подкупает акцент рэпера, Klepan его не стесняется, а напротив, делает изюминкой своего исполнения. Эстонской публике нравится!
«Это получилось совершенно случайно, мы просто с друзьями тусовались в парке, фристайлили, прикалывались. Я зачитал пару строчек на эстонском, они у меня в голове сидели. Потом я нашел какой-то бит, и так появился Kukkeseen», – рассказвает рэпер о своем треке, который звучал на эстонских тусовках пару лет назад.
В передаче Limon LIVE Алексей рассказал о себе, своих занятиях и увлечениях. Признался Klepan, что сейчас живет один и ведет здоровый образ жизни.
Алексей вообще человек очень правильный, что у многих расходится с представлением о музыкантах, работающих в таком стиле. Алексей практически не пьет алкогольные напитки, не ест мясо и совсем не поддерживает легализацию конопли.
Вопрос в рубрике «Или, или…» заставил Алексея улыбнуться. В шуточном блиц-опросе ему предложили выбрать между ромашковым чаем и коноплей. Дело в том, что в его клипе про ромашку с этим растением проделывали странные манипуляции – сворачивали в самокрутки и курили, например.
«Эй, там все легально, – смеясь, защищает свой новый видеоклип Klepan. – А ромашковый чай – действительно, мой любимый чай!»
А потом уже серьезно Алексей начинает размышлять про легализацию в Эстонии конопли: «Это очень глубокий вопрос – какие наркотики считать легальными, а какие нет. Я не употребляю наркотики, мне не нравится алкоголь тоже. Иногда приятно выпить бокал белого вина в компании девушки, но я считаю, что это тоже очень сильнодействующий наркотик. Возможно, даже страшнее конопли. Мне кажется, было бы разумно, если бы люди могли выбирать, как они хотят расслабляться»
Еще Алексей поведал, что долгое время жил в испанском Лас-Пальмасе, но все же решил, что дома лучше, и вернулся в Эстонию.
«У нас красивая природа. Летом вообще кайф, белые ночи... У нас вкусная еда, у нас красивые люди, только они прячутся зимой», – хвалит Эстонию Klepan. При этом он признается, что погода бесит: «Особенно когда несколько раз уже уезжал в конце осени... А теперь, с наступлением холодов, что-то внутри тебя кричит: Алексей, Леха, что ты тут делаешь? Уезжай! Тут реально темно, холодно, тяжеловато...»
Речь в передаче зашла и про непростое время, в котором, увы, всем нам сейчас приходится жить. Алексей согласился, что новости давят на психику, да и цены в магазинах оптимизма не прибавляют.
«Подорожание – не круто, это не прибавляет настроения. Здесь сейчас жить дороже, чем в том же Лас-Пальмасе, а ведь там вечная весна, 22 градуса, представляете?! И там дешевле жить, чем тут», – заключает Алексей. Он признается, что в режим экономии пока не перешел, но все же чаще теперь готовит дома – так выгоднее, да и зачастую полезнее.
В конце выпуска Алексей, как и все герои шоу Limon LIVE, получил задание. Ведущие попросили рэпера зачитать фристайл, и это стоит послушать!