LIMON LIVE ⟩ «Здесь жить дороже, чем в Лас-Пальмасе»: рэпер Klepan сравнил Эстонию с Испанией

33-летний Алексей Зикин, он же Klepan, представляется просто и с юмором – русский рэпер, который читает на эстонском про ромашковый чай. Новый трек Camomile (Ромашка) вышел совсем недавно, но уже успел найти своих почитателей.

«Получилось довольно забавное и стильное видео, концепт в том, что я работник цветочного магазина, и мне снится сон о вечеринке. Видео посмотрело довольно много людей в Instagram – там был основный релиз, так как формат видео вертикальный, но на YouTube я его тоже залил», – рассказывает Алексей.

Klepan в студии Limon LIVE Фото: Taavi Sepp

Раньше Алексей писал тексты на русском языке, а потом решил попробовать записать рэп на эстонском. Подкупает акцент рэпера, Klepan его не стесняется, а напротив, делает изюминкой своего исполнения. Эстонской публике нравится!

«Это получилось совершенно случайно, мы просто с друзьями тусовались в парке, фристайлили, прикалывались. Я зачитал пару строчек на эстонском, они у меня в голове сидели. Потом я нашел какой-то бит, и так появился Kukkeseen», – рассказвает рэпер о своем треке, который звучал на эстонских тусовках пару лет назад.

В передаче Limon LIVE Алексей рассказал о себе, своих занятиях и увлечениях. Признался Klepan, что сейчас живет один и ведет здоровый образ жизни.