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ФОТО ⟩ «Надюха – секс!» Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу

Limon.ee
«Надюха – секс!» Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
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Надя Дорофеева
Надя Дорофеева Фото: Shutterstock

​Украинская певица Надя Дорофеева сообщила в Instagram, что клип на ее новую песню «Щоб не було» занял первую строчку в рейтинге YouTube в Украине.

Дорофеева сопроводила пост снимком, для которого позировала, закусив губу.

«Спасибо за поддержку!» – написала она.

«Сочная», «Надюха - секс!» – засыпали поклонники певицу комплиментами.

Песню «Щоб не було» Дорофеева записала в дуэте с бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным. Премьера состоялась 8 декабря.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Dantes признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

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