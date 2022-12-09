Украинская певица Надя Дорофеева сообщила в Instagram, что клип на ее новую песню «Щоб не було» занял первую строчку в рейтинге YouTube в Украине.
ФОТО ⟩ «Надюха – секс!» Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
Дорофеева сопроводила пост снимком, для которого позировала, закусив губу.
«Спасибо за поддержку!» – написала она.
«Сочная», «Надюха - секс!» – засыпали поклонники певицу комплиментами.
Песню «Щоб не було» Дорофеева записала в дуэте с бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным. Премьера состоялась 8 декабря.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.
Dantes признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.