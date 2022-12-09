ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Ночью на Пярнумаа обрушился снежный шквал: машину утром еще надо было найти!

Во всех социальных сетях можно найти фотографии из Пярнуского уезда, где прошлой ночью выпало несколько десятков сантиметров снега.

Судя по комментариям под этим постом, обилие снега никого не смущает, люди радуются прекрасной зиме.

«В памяти всплывает детство. Такая хорошая зима. Первый снег растаял не сразу», - говорит один из комментаторов. Другой пользователь социальных сетей шутит, что теперь эстонцы могут заниматься своим любимым видом зимнего спорта – нытьем и разгребанием снега. «И это хороший способ похудеть к лету», - шутит он в своем комментарии.

«Какая из них моя машина?» – интересуется утром еще один житель Пярнумаа, который опубликовал снимок парков, где машины спрятались под внушительным слоем снега.

«Утром было сложно все это разгребать», – жалуется еще один эстоноземелец в социальных сетях, демонстрируя при помощи линейки, сколько сантиметров снега выпало за одну ночь.

Зимняя дубовая аллея дубов поистине прекрасна!

За ночь в Пярнумаа выпало до 17 сантиметров снега.

Таким был вид с камеры дороги Килинги-Нымме вчера вечером... «Я несколько раз перезапускал Facebook, чтобы рассмотреть картинку, надевал очки, снимал и снова их надевал, пока не понял, что это и есть фотография того, что происходит там сейчас на самом деле», – отмечает один из комментаторов.

«Очень сильный снегопад», – прокомментировал синоптик Кайро Кийтсак полностью серую картинку. Некоторые жители Эстонии добавляют, что такого обильного снегопада они не видели уже много лет.

По словам Кайро Кийтсака, островам Западной Эстонии и западу материка следует готовиться к новому сильному снегопаду, особенно в пятницу вечером, 9 декабря, а также в ночь на субботу.

«Для островов график показывает до 15-30 см снега к утру. Кроме того, существует небольшая вероятность грозы на море», – добавляет синоптик.

Согласно снежной карте Национальной метеорологической службы, в Пярнумаа в настоящее время выпало больше всего снега.

Riigi ilmateenistuse lumekaart. Фото: Kuvatõmmis veebilehelt ilm.pri.ee