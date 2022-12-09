Удобно, но опасно: почему нельзя ставить микроволновку на холодильник

Микроволновая печь стала неотъемлемой техникой на кухне, но часто встает вопрос – как ее правильно разместить.

Зачастую микроволновку ставят на холодильник. Таким образом можно убить сразу двух зайцев - сэкономить место на кухне и упростить себе готовку, поскольку микроволновая печь будет у вас всегда под рукой. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд, предупреждает Glavred.

Почему микроволновку нельзя ставить на холодильник?

Расстояние от микроволновки до потолка должно быть не меньше 20 см. Это необходимо для правильной вентиляции кухонных приборов. Если потолки в квартире низкие, то лучше отказаться от этой идеи.

Все может закончиться ремонтом. Многие холодильники вибрируют в активной фазе, что вредно, как для них, так и для микроволновок. Для последних такая вибрация чревата снижением срока эксплуатации внутренних деталей, а для холодильников – царапинами, которые будет оставлять на нем микроволновка.