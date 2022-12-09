МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА? ⟩ Певец Стефан готовится стать отцом в свой день рождения

Стефан Айрапетян, который представил в этом году Эстонию на «Евровидении», осенью сообщил, что его возлюбленная Виктории Койтсаар беременна. Вскоре после новости об ожидании первенца, Стефан признался СМИ, что сделал предложение матери своего будущего ребенка.

Сегодня в утренней программе Sky Plus певец рассказал, что дата свадьбы уже назначена.

«26 августа – это запланированная дата», – сказал он.

Первенец у Стефана и Виктории должен появиться 24 декабря, это также день рождения самого Стефана.

Пол ребенка пара пока держит в секрете. «Мы еще не раскрыли пол ребенка. Уже думаем над именем, рассматриваем некоторые варианты, но окончательного варианта пока нет. Дело в том, что вы смотрите на ребенка и только тогда понимаете, как его зовут на самом деле», – объяснил радиоведущей Стефан.

Ведущая популярного утреннего радиошоу на Sky Plus Марис Ярва не стала так просто сдаваться: «Вы изучаете имена мальчиков или девочек?». Тогда Стефан пояснил, что они с Викторией раскроют пол ребенка, когда он появится на свет. «Только так, все и сразу», - сказал он.

Виктория Койтсаар рассказала, как она сообщила о своей беременности Стефану.

«Я положила в коробку маленькие носки и тест на беременность. Я сама была так счастлива!» – сказала Виктория.

Виктория, которая работает финансовым аналитиком в бухгалтерской фирме, и музыкант Стефан познакомились во время круиза в 2018 году.