Музыкант Стефан Айрапетян, который обручился со своей возлюбленной Викторией в октябре, рассказал в утреннем шоу Sky Plus, что дата свадьбы уже назначена.
МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА? ⟩ Певец Стефан готовится стать отцом в свой день рождения
Стефан Айрапетян, который представил в этом году Эстонию на «Евровидении», осенью сообщил, что его возлюбленная Виктории Койтсаар беременна. Вскоре после новости об ожидании первенца, Стефан признался СМИ, что сделал предложение матери своего будущего ребенка.
Сегодня в утренней программе Sky Plus певец рассказал, что дата свадьбы уже назначена.
«26 августа – это запланированная дата», – сказал он.
Первенец у Стефана и Виктории должен появиться 24 декабря, это также день рождения самого Стефана.
Пол ребенка пара пока держит в секрете. «Мы еще не раскрыли пол ребенка. Уже думаем над именем, рассматриваем некоторые варианты, но окончательного варианта пока нет. Дело в том, что вы смотрите на ребенка и только тогда понимаете, как его зовут на самом деле», – объяснил радиоведущей Стефан.
Ведущая популярного утреннего радиошоу на Sky Plus Марис Ярва не стала так просто сдаваться: «Вы изучаете имена мальчиков или девочек?». Тогда Стефан пояснил, что они с Викторией раскроют пол ребенка, когда он появится на свет. «Только так, все и сразу», - сказал он.
Виктория Койтсаар рассказала, как она сообщила о своей беременности Стефану.
«Я положила в коробку маленькие носки и тест на беременность. Я сама была так счастлива!» – сказала Виктория.
Виктория, которая работает финансовым аналитиком в бухгалтерской фирме, и музыкант Стефан познакомились во время круиза в 2018 году.
«Я решил взять год отпуска после окончания школы, чтобы просто отдохнуть от учебы и попутешествовать. Я отправилась на круизном лайнере из Таллинна в Стокгольм, чтобы танцевать, а в шоу-программу обычно входят не только танцоры, но и певцы. Петь в нашем шоу пришел Стефан. Так мы и познакомились», – рассказала Виктория в интервью Elu24 в мае этого года. Интересно, что паром, где произошла судьбоносная встреча назывался «Виктория».