«Один на миллион»: Селин Дион отменила гастрольный тур из-за неизлечимой болезни

Канадская исполнительница Селин Дион сообщила поклонникам об отмене европейского тура. Причиной певица назвала неизлечимую болезнь. Сообщение об этом появилось в аккаунте артистки.

Говоря о том, что не сможет продолжать гастроли, Дион, со слезами на глазах призналась, что медики диагностировали у нее редчайшее заболевание – синдром мышечной скованности.

По словам 54-летней певицы, неврологическое расстройство сказывается на всей ее жизни, она часто чувствует боль из-за спазмов, которые порождаются повышенным тонус мышц.

Врачи пояснили, что расстройство может привести к травмированию мышц, в некоторых случаях во время спазмов могут сломаться кости. О своем заболевании Дион узнала недавно, и ей пришлось пойти на отмену концертов, передает TopNews.

«В мире диагностируют у одного человека на миллион», – едва не плача сообщила певица.

Проблема заключается и в том, что Селин Дион трудно не только передвигаться, но и петь, потому что синдром затрагивает голосовые связки. Певица призналась, что сейчас врачи пытаются сделать все возможное, чтобы снизить симптомы. Если же болезнь будет прогрессировать, она не сможет водить машину, передвигаться и даже есть самостоятельно.