Певица поделилась с поклонниками неутешительным диагнозом.
«Один на миллион»: Селин Дион отменила гастрольный тур из-за неизлечимой болезни
Канадская исполнительница Селин Дион сообщила поклонникам об отмене европейского тура. Причиной певица назвала неизлечимую болезнь. Сообщение об этом появилось в аккаунте артистки.
Говоря о том, что не сможет продолжать гастроли, Дион, со слезами на глазах призналась, что медики диагностировали у нее редчайшее заболевание – синдром мышечной скованности.
По словам 54-летней певицы, неврологическое расстройство сказывается на всей ее жизни, она часто чувствует боль из-за спазмов, которые порождаются повышенным тонус мышц.
Врачи пояснили, что расстройство может привести к травмированию мышц, в некоторых случаях во время спазмов могут сломаться кости. О своем заболевании Дион узнала недавно, и ей пришлось пойти на отмену концертов, передает TopNews.
«В мире диагностируют у одного человека на миллион», – едва не плача сообщила певица.
Проблема заключается и в том, что Селин Дион трудно не только передвигаться, но и петь, потому что синдром затрагивает голосовые связки. Певица призналась, что сейчас врачи пытаются сделать все возможное, чтобы снизить симптомы. Если же болезнь будет прогрессировать, она не сможет водить машину, передвигаться и даже есть самостоятельно.
Стоит напомнить, что пятидесятилетняя артистка на одном из недавних концертов ужаснула поклонников своей худобой. Они отмечали, что Дион напоминает скелет, обтянутый кожей. Поклонники заподозрили, что исполнительница страдает от анорексии, однако выяснилось, что причина – в редком заболевании.