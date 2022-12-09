Годовалый Кевин-Сандер страдает редким заболеванием: лекарство есть, но его так трудно достать

Мальчик страдает крайне редким генетическим заболеванием. У него диагностировали синдром Марото-Лами. Без правильного лечения состояние таких пациентов быстро ухудшается. Сначала уходит зрение, слух, затем подвижность, а потом и вовсе они умирают.

Врачи считают, что жизнь маленького Кевина-Сандера может спасти лекарство, которое, к сожалению, очень дорогое – 306 000 евро, пишет Elu24.

Редкое и серьезное нарушение обмена веществ, которое было диагностировано у маленького Кевина-Сандера, называется мукополисахаридоз VI типа (МПС), или синдром Марото-Лами.

Мукополисахаридоз – редкое заболевание, распространенность которого составляет около 1 случая заболевания на 25000 новорожденных. В настоящее время Кевин-Сандер является единственным человеком в Эстонии, страдающим этим заболеванием. Двое детей с таким же диагнозом, к сожалению, скончались.

Это редкое заболевание вызывает повреждение костей и суставов, потерю зрения и слуха, сердечную недостаточность и повреждение внутренних органов. Кроме того, утолщение слизистых оболочек подвергает ребенка риску задохнуться во время инфекционных заболеваний или операций.

У Кевина-Сандера диагностирован тяжелый подтип заболевания. Это означает, что без лечения рост мальчика не превысит 90 сантиметров и, скорее всего, он никогда не отпразднует свой десятый день рождения. Однако препарат Naglazyme, лицензированный в Европе для лечения этого заболевания, по мнению эстонских врачей и генетиков, остановит прогрессирование болезни у ребенка. Оно стоит дорого, но позволит Кевину-Сандеру вести нормальную, полноценную жизнь.