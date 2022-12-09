Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, сменившая имя на Vera и занимающаяся волонтерством в Польше, вышла на сцену впервые за девять месяцев войны. Видео опубликовали на сайте канала «1+1» в проекте «УНІАН. Новини».
ВИДЕО ⟩ «Меня зовут Вера. И я – украинка». Вера Брежнева расплакалась на сцене в Риге
«Меня зовут Вера. И я – украинка». Вера Брежнева расплакалась на сцене в Риге
«Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев. Меня зовут Вера. И я – украинка», – сказала певица на недавнем концерте в Латвии.
После этих слов она не сдержала слезу.
Vera добавила, что все время находится со своей страной и помогает, но уже не могла сидеть на месте и вернулась к концертной деятельности.
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