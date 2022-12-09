Зачем натирать яйца маслом: простая хитрость от запасливых хозяек

Хозяйки часто любят запасаться разными продуктами наперед. А в условиях приближения рождественско-новогодних праздников это особенно актуально – лучше купить сразу побольше необходимого, чтобы потом не бегать в магазин лишний раз.

Запастись наперед можно и яйцами, если знать, как их правильно хранить, пишет Glavred.

Стоит заметить, что домашние и фабричные яйца хранятся по-разному. Важны также условия хранения – продукт может лежать и без холодильника, но тогда придется использовать его раньше.

Три недели

Такое количество времени могут продержаться яйца без холодильника при условии, что их будут хранить в помещении, где температура воздуха не будет превышать 10 градусов по Цельсию.

Один месяц