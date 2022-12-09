ВИШЕНКА НА ГРУДИ ⟩ 49-летняя Хайди Клум вышла на прогулку в ярком образе

Модель надела юбку расцветки «зебра» и желтый топ с вишнями на груди. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками в красной оправе.

Клум снялась на фоне стены, расписанной граффити.

Напомним, Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.