49-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram фото, для которого позировала в красных ботфортах и куртке.
ВИШЕНКА НА ГРУДИ ⟩ 49-летняя Хайди Клум вышла на прогулку в ярком образе
49-летняя Хайди Клум вышла на прогулку в ярком образе
Модель надела юбку расцветки «зебра» и желтый топ с вишнями на груди. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками в красной оправе.
Клум снялась на фоне стены, расписанной граффити.
Напомним, Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Клум является судьей шоу «Топ-модель по-немецки» на телеканале UPN. 18-й сезон стартовал 11 ноября.
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