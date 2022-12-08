Пять имен женщин, которые никогда и никому не подчинятся

В каждом человеке есть как хорошие черты, так и те, без которых можно было бы вполне обойтись... Как корабль назовёшь, так он и поплывёт, верно? Вот и с именами для девочек всё то же самое. Если хотите воспитать дочь упрямой, требовательной и властолюбивой, присмотритесь к следующим вариантам.

Тамара

Если в юности Тому ещё можно назвать милой и доброй, то во взрослом возрасте про девушку с этим именем такого не скажешь — она изменится в характере в худшую сторону. Считающая себя самой умной, женщина решит учить жизни других, потому без нужды примется раздавать советы да нравоучения. Сама по себе Тамара очень строгая и требовательная, а таких партнёрш мужчины выбирают редко. Из-за любви руководить всеми вокруг и не обращать внимания на потребности близких Тамара рискует остаться одинокой. Ведь женщин с подобным нравом попросту боятся.

Александра