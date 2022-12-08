Женщины с этими именами невероятно упрямы и принципиальны. Они точно не станут под кого-то подстраиваться, пишет Life.
Пять имен женщин, которые никогда и никому не подчинятся
В каждом человеке есть как хорошие черты, так и те, без которых можно было бы вполне обойтись... Как корабль назовёшь, так он и поплывёт, верно? Вот и с именами для девочек всё то же самое. Если хотите воспитать дочь упрямой, требовательной и властолюбивой, присмотритесь к следующим вариантам.
Тамара
Если в юности Тому ещё можно назвать милой и доброй, то во взрослом возрасте про девушку с этим именем такого не скажешь — она изменится в характере в худшую сторону. Считающая себя самой умной, женщина решит учить жизни других, потому без нужды примется раздавать советы да нравоучения. Сама по себе Тамара очень строгая и требовательная, а таких партнёрш мужчины выбирают редко. Из-за любви руководить всеми вокруг и не обращать внимания на потребности близких Тамара рискует остаться одинокой. Ведь женщин с подобным нравом попросту боятся.
Александра
Ни для кого не секрет, что у обладательницы имени, которое переводится как «храбрая защитница», сильная воля. Александра всегда знает, чего хочет, и каждый раз находит самые оптимальные решения даже в сложных ситуациях, не боится постоять за себя. Она упряма, настойчива и целеустремлённа. Женщина, названная именем Саша, находится под влиянием воинствующего Марса. А планета эта тоже не из самых сговорчивых. Потому в такой личности просыпаются задатки лидера и командира, не терпящего неподчинения своей воле. Из-за этого Александра часто может сама провоцировать ссоры и конфликты.
Инна
Носительница имени Инна с самого детства показывает характер, главенствующей чертой которого оказывается именно упрямство. С возрастом нрав девушки, а потом и женщины, становится только суровее. И хотя даму с этим именем можно назвать личностью надёжной, Инна достаточно принципиальна. Она не любит идти на компромиссы и никогда никому не подчинится. Не терпит беспорядка и опозданий, пунктуальная и педантичная. Поладить с дамой, которую назвали Инной, можно, хотя в начале знакомства она не слишком доверяет собеседнику.
Виктория
Имя, которое переводится как «победа». Честная и справедливая, Вика всегда гордится собой. Именно вера в себя и силы помогает женщине добиваться всего, чего пожелает её душенька. Властная и самоуверенная Виктория иногда самостоятельно вершит правосудие, считая, что у неё достаточно умений и опыта для этого. Носительница имени не умеет искать компромиссы или смиряться с ситуацией. Она не упокоится, пока не сделает всё так, чтобы остаться довольной результатом.
Анна
Девушка, которую назвали прекрасным именем Анна, умная и волевая личность, её не пугают трудности. Иногда, желая отвлечься от каких-то проблем или просто развеять скуку, она сама провоцирует скандалы. Споры веселят Аню и заряжают энергией. Если подробнее рассмотреть характер женщины с этим именем, можно заметить, что Анна навсегда останется капризной и упрямой. Барышня любит кричать и морально давить на других людей в случае неповиновения её воле.