ШОССЕ ТАЛЛИНН-ТАРТУ ⟩ Автомобилист о состоянии дорог: ситуация до смерти пугает!

«У меня есть навигационное приложение waze, которое постоянно предупреждает меня о том, что дорога скользкая», – говорит один из участников дорожного движения, едущий сейчас в сторону Таллинна- Водитель отмечает, что все машины едут по дороге очень осторожно, и он сегодня не видел на трассе ни одного обгона.

«Когда я попытался затормозить, машина скользила вперед, но если вы нажмете на педаль газа сильнее, автомобиль заносит», – говорит испуганный участник дорожного движения. Он отмечает, что в такой ситуации хочется добраться до дома живым.

«Я добрался до Имавере... здесь дорога блестит, и ни один автомобилист не осмеливается ехать более 60 км/ч», – описывает ситуацию читатель Elu24.

Напомним, что 28-летняя женщина, которая была пассажиром в автомобиле Opel на том же участке дороги 4 декабря, погибла в результате ДТП. Дорожные условия на месте происшествия также были плохими. В тот роковой день было ветрено и скользко.

Читатель рассказывает, что когда он утром ехал в сторону Тарту видел на дороге лед, сейчас его даже не видно, все занесло снегом. «На дороге черный лед и нет соли», – описывает он дорожные условия.

Портал Elu24 также связался с Транспортным департаментом, мы добавим их комментарий в ближайшее время.