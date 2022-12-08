«В данный момент мое единственное желание – добраться живым до жены и ребенка», – рассказывает читатель Elu24, который сейчас едет по шоссе Таллинн-Тарту в сторону столицы.
ШОССЕ ТАЛЛИНН-ТАРТУ ⟩ Автомобилист о состоянии дорог: ситуация до смерти пугает!
«У меня есть навигационное приложение waze, которое постоянно предупреждает меня о том, что дорога скользкая», – говорит один из участников дорожного движения, едущий сейчас в сторону Таллинна- Водитель отмечает, что все машины едут по дороге очень осторожно, и он сегодня не видел на трассе ни одного обгона.
«Когда я попытался затормозить, машина скользила вперед, но если вы нажмете на педаль газа сильнее, автомобиль заносит», – говорит испуганный участник дорожного движения. Он отмечает, что в такой ситуации хочется добраться до дома живым.
«Я добрался до Имавере... здесь дорога блестит, и ни один автомобилист не осмеливается ехать более 60 км/ч», – описывает ситуацию читатель Elu24.
Напомним, что 28-летняя женщина, которая была пассажиром в автомобиле Opel на том же участке дороги 4 декабря, погибла в результате ДТП. Дорожные условия на месте происшествия также были плохими. В тот роковой день было ветрено и скользко.
Читатель рассказывает, что когда он утром ехал в сторону Тарту видел на дороге лед, сейчас его даже не видно, все занесло снегом. «На дороге черный лед и нет соли», – описывает он дорожные условия.
Портал Elu24 также связался с Транспортным департаментом, мы добавим их комментарий в ближайшее время.
Участники дорожного движения могут круглосуточно звонить в Транспортный департамент по номеру 1247, чтобы сообщить о проблемах на дорогах Эстонии!