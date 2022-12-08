ВИДЕО ⟩ Сергей Лавров рассказал, как «не по-людски» ходил в туалет на саммите ОБСЕ

Выступая на экономическом форуме в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил, как в прошлом году во время визита в Швецию ему пришлось сходить в туалет, и как ужасно он себя в этот момент чувствовал, пишет Elu24.

Неизгладимое впечатление на российского политика произвел гендерно-нейтральный туалет в Швеции. Эта ситуация произошла во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в прошлом году. Лавров спросил в перерыве, где туалетная комната. Ему показали на дверь с буквами WC. Министр спросил, это для дам или для джентльменов, а ему ответили: «У нас все общее».

«Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», – рассказал глава МИД России.

Журналист британской телекомпании Би-би-си Фрэнсис Скарр поделился в Твиттере видеозаписью, на которой Лавров говорит о проблеме шведского туалета.

Once a fearsome diplomat, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is now complaining about gender-neutral toilets in Sweden pic.twitter.com/Bbd2sUN68J — Francis Scarr (@francis_scarr) December 7, 2022

Из выступления министра иностранных дел России сложилось впечатление, что туалет еще и не был убран, а также в нем отсутствовала туалетная бумага. К слову, Лавров не уточнил, решился ли он воспользоваться гендерно-нейтральным туалетом.

На международном форуме Лавров вспомнил шведские туалеты, чтобы показать свое пренебрежение к различным гендерным идентичностям.

Напомним, что недавно российская Госдума приняла закон, полностью запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди людей всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как это было в России до сих пор.