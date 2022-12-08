УЖЕ В ЭТУ ПЯТНИЦУ! ⟩ Праздничное телечудо: жители Эстонии могут стать звездами «Канала 7»

Привет! На связи «Канал 7». Мы запускаем акцию праздничных поздравлений от жителей Эстонии. Наша съемочная группа отправляется в путешествие по стране, чтобы встретиться с нашими зрителями и записать именно ваши пожелания и поздравления.

Приходите всей семьей, зовите с собой близких, друзей и даже домашних любимцев!

Уже в эту пятницу, 9 декабря, мы ждем вас в Нарве, в ТЦ Astri keskus после 15:00.

Вы легко узнаете наших совсем несекретных «агентов» по большому баннеру с логотипом нашего канала и телевизионной камере. Ваши поздравления и пожелания будут транслироваться в эфире «Канала 7» в период праздников. Обещаем, что их увидит вся страна!

Смотрите сюжет «Новостей в 7» о том, как наши репортеры ходили в лес за елочкой. Эта елка непростая – она теперь стоит в нашей таллиннской редакции, вскоре ее украсят новогодними игрушками знаменитые гости, которые также буду поздравлять всех с наступающими праздниками на нашем телеканале.

Увидимся в Нарве уже в эту пятницу! На очереди у нас и другие города Эстонии. Подробнее о том, где и когда вы сможете встретиться с нашей съемочной группой и записать свои видео-поздравления, мы сообщим в очередных выпусках «Новостей в 7». Не пропустите!