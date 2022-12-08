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ФОТО ⟩ Эмили Ратаковски в крошечном бикини возбудила фанатов аппетитными формами

Limon.ee
Эмили Ратаковски в крошечном бикини возбудила фанатов аппетитными формами
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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Rw/mpi/capital Pictures

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски сделала своим подписчикам маленький подарок.

Красотка разместив в блоге свои пикантные фото в бикини. Целых четыре снимка показали точеную фигурку 31-летней модели во всех соблазнительных ракурсах. Таким образом Эмили рекламирует свою линейку белья Inamorata. 

Мужской журнал MAXIM не смог пройти мимо такой фотосессии, прокомментировав ее: «Как же хорошо, когда звездные красавицы запускают собственный бренд нижнего белья. На фотографии в бикини можно любоваться куда чаще!»

Поклонники красотки не могли не согласиться с популярным глянцем, написав на страничке Ратаковски тысячи хвалебных комментариев.

ТГ канал, посвященный светской жизни, выложил подборку снимков модели, пригласив полюбоваться на нее всем желающим.

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