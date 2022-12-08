ФОТО ⟩ Эмили Ратаковски в крошечном бикини возбудила фанатов аппетитными формами

Красотка разместив в блоге свои пикантные фото в бикини. Целых четыре снимка показали точеную фигурку 31-летней модели во всех соблазнительных ракурсах. Таким образом Эмили рекламирует свою линейку белья Inamorata.

Мужской журнал MAXIM не смог пройти мимо такой фотосессии, прокомментировав ее: «Как же хорошо, когда звездные красавицы запускают собственный бренд нижнего белья. На фотографии в бикини можно любоваться куда чаще!»

Поклонники красотки не могли не согласиться с популярным глянцем, написав на страничке Ратаковски тысячи хвалебных комментариев.