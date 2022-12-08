«Не город, а проходной двор какой-то!» Жительница Валги в шоке от случившегося

Жительница Валги в 9 утра собиралась поехать на работу, но ее ждал крайне неприятный сюрприз. В автомобиле не оказалось заднего стекла. Оно было выбито. «Позже я убедилась, что в этом месте пострадала только моя машина, но полиция сообщила, что это не единственный случай в Валге», – говорит Лийзи в интервью журналистам.

Не заметив в автомобиле заднего стекла, потерпевшая была шокирована, и сделала публикацию в соцсети Facebook.

«После 3 часов ночи кому-то было очень скучно. В четырех автомобилях были выбиты стекла...» – рассказывает очевидец.

«Что происходит в нашей маленькой Валге? Что творится у нас в городе? Сначала они поджигают, потом бьют, потом нападают на улицах... Не город, а проходной двор какой-то!» – пишут комментаторы.

«К сожалению, вы были так неосторожны и оставили свою ДНК на разбитом стекле! Будьте бдительны», – говорится в сообщении Лийзи. Лийзи рассказывает редакции, что на разбитом заднем стекле ее машины были обнаружены следы крови. «Очевидно, он вырезал стекло, потому что перчатки вора были оставлены или забыты в другой разбитой машине. Он был глупым вором», – говорит она.

Лийзи говорит, что перед Рождеством людям придется нести непредвиденные расходы. «Первоначальный ремонт моей машины стоит около 500 евро, и это только замена стекол – заднего стекла и стекла со стороны водителя».

«Как только полиция завершит свою работу, мы передадим преступника в суд. Все владельцы машин согласились со мной. Вор, конечно, не ходит на работу, но, может быть, когда-нибудь нам всё же удастся получить деньги за ущерб», – надеется Лийзи.

Valgas elava Liisi auto Фото: Erakogu

Полиция подтверждает этот случай. «В ночь на среду в Валге были разбиты окна автомобилей, и есть предварительные данные, что один из автомобилей также был угнан», – сказал пресс-секретарь PPA Рагне Кейск. Полиция начала расследование по факту кражи. «Все остальные обстоятельства дела и возможный подозреваемый будут выяснены после сбора доказательств».