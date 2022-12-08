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СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ! ⟩ Названы фильмы и сериалы, которые чаще всего гуглили в 2022 году

Limon.ee
Названы фильмы и сериалы, которые чаще всего гуглили в 2022 году
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Фото: Shutterstock

Хотите узнать, что искали киноманы со всего мира?

Крупнейшая в мире поисковая система Google обнародовала список фильмов и сериалов, которые собрали за год наибольшее количество поисковых запросов от пользователей Сети.

ТОП-10 самых популярных фильмов в Google выглядит так:

1. «Тор: Любовь и гром»

2. «Черный Адам»

3. «Топ Ган: Мэверик»

4. «Бэтмен»

5. «Энканто»

6. «Брахмастра: Часть первая: Шива»

7. «Мир юрского периода: Господство»

8. «Золотые прииски Колара: Глава 2»

9. «Анчартед: На картах не значится»

10. «Морбиус»

В десятку самых популярных сериалов и шоу 2022 года попали:

1. «Эйфория»

2. «Дом Дракона»

3. «Лунный рыцарь»

4. «Наблюдатель»

5. «Изобретая Анну»

6. «Монстр: История Джеффри Дамера»

7. «Пацаны»

8. «Все мы мертвы»

9. «Песочный человек»

10. «С замиранием сердца»

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