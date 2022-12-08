Хотите узнать, что искали киноманы со всего мира?
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ! ⟩ Названы фильмы и сериалы, которые чаще всего гуглили в 2022 году
Названы фильмы и сериалы, которые чаще всего гуглили в 2022 году
Крупнейшая в мире поисковая система Google обнародовала список фильмов и сериалов, которые собрали за год наибольшее количество поисковых запросов от пользователей Сети.
ТОП-10 самых популярных фильмов в Google выглядит так:
1. «Тор: Любовь и гром»
2. «Черный Адам»
3. «Топ Ган: Мэверик»
4. «Бэтмен»
5. «Энканто»
6. «Брахмастра: Часть первая: Шива»
7. «Мир юрского периода: Господство»
8. «Золотые прииски Колара: Глава 2»
9. «Анчартед: На картах не значится»
10. «Морбиус»
В десятку самых популярных сериалов и шоу 2022 года попали:
1. «Эйфория»
2. «Дом Дракона»
3. «Лунный рыцарь»
4. «Наблюдатель»
5. «Изобретая Анну»
6. «Монстр: История Джеффри Дамера»
7. «Пацаны»
8. «Все мы мертвы»
9. «Песочный человек»
10. «С замиранием сердца»